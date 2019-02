Actualizada 21/02/2019 a las 12:30

La consejera de Educación, María Solana, ha defendido la encuesta que su departamento ha pedido rellenar a alumnos de algunos cursos en la que se les pide que se incluyan en una categoría sexual como "chico", "chica" u otras opciones, una circunstancia que ha sido duramente criticada por UPN y PP.



Se trata de una encuesta para alumnos de cuarto de Primaria y Segundo de Secundaria, que en esta pregunta en concreto ha merecido la crítica ya ayer de la portavoz del PPN, quien señaló con ironía que se proponía a los menores definirse como "chico, chica u ornitorrinco", en referencia a la tercera opción que se propone en la encuesta.



En declaraciones a los periodistas a su llegada al Parlamento foral para participar en el pleno, Solana ha atribuido estas críticas a un intento de "hacer polémica, de desviar el foco a donde a algunos les interesa que esté", y ha recordado que este tipo de encuestas de evaluación diagnóstica se hacen desde 2011, aunque ha reconocido que "la única novedad ha sido efectivamente tomar en consideración que hay distintas categorías sexuales".



Sin embargo, ha minimizado la cuestión, porque otra categoría que no sea la identidad masculina o femenina es "una realidad" y "esto no lo dice el departamento de Educación del Gobierno de Navarra, esto lo reconoce la propia Organización Mundial de la Salud".



"Quien no quiera ver la realidad tendrá que saber por qué o explicarnos a los demás por qué cuando en la escuela navarra ha habido quien ha pedido esa categorización", ha dicho tras recordar que esta es además una cuestión que se plantea en el anteproyecto de ley de Igualdad" y que "responde absolutamente al espíritu de otra ley foral aprobada en esta legislatura como es la ley de LGTBI".



Por ello, se ha mostrado "preocupada" por las declaraciones de la portavoz del PP, Ana Beltrán, que "por tener distinta categoría sexual a la suya considera a la otra u otro un animal", ha dicho en referencia a su alusión al ornitorrinco.



Así, ha defendido a la encuesta que intenta "adaptarse a una realidad y a los tiempos y quien quiera quedarse en otro punto de la historia tendrá o bien que explicar por qué o hacerlo pero sin querer arrastrar al resto a quedarnos en el mismo punto. Se trata de avanzar, y la encuesta sirve para muchas otras cosas", ha planteado.



Por su parte, la portavoz del PP de Navarra, Ana Beltrán, ha considerado "aberrante" esta pregunta de la encuesta, que le ha hecho sentirse "absolutamente indignada", ha dicho para insistir en que la respuesta de otras opciones que no sean "chico o chica", pueden ser "perro, gato, ornitorrinco, pez....".



Por todo ello, ha exigido a la presidenta Uxue Barkos y a la consejera María Solana: "No toquen a nuestros hijos. Basta ya. Nos tienen que dejar a los padres que eduquemos según la Constitución y según nuestras convicciones religiosas y morales", ha incidido para exigir la retirada de esta encuesta a los alumnos.



Ha asegurado que en el PP "respetamos cualquier opción sexual, faltaría más", a tiempo que ha pedido que el Gobierno explique si por la tercera opción de la encuesta se refieren a las personas transgénero, aunque ha advertido de que "en eso no estaos aquí. Aquí estamos hablando que a nuestros hijos no les educa Barkos en sus paranoias, que no dice cuales son".



También ha aludido al asunto Javier Esparza (UPN), quien ha reiterado que durante toda la legislatura el departamento de Educación "ha sido una casa de líos, de generar problemas donde no los había" y "esta es una muestra más, que la sociedad navarra no merece".

"Me parece un disparate que a niños de 9 años se les pregunte lo que se les está preguntando, que desde la educación se intente imponer un pensamiento único en este caso en aquello que tiene que ver con el género", ha zanjado.



Además, Esparza ha considerado que "la gente normal en Navarra no entiende ni comparte que a un niño se le pregunte lo que se les está preguntando. Hay que respetar a las familias y este gobierno está intentando imponer el pensamiento único y manipular a los propios menores".

