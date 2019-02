Barkos no se posiciona sobre un adelanto electoral que "no se ha producido"

Actualizada 14/02/2019 a las 11:14

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado que el rechazo este miércoles a los Presupuestos Generales del Estado "aboca a la legislatura a una circunstancia no fácil, tampoco imposible".



Barkos ha señalado, en declaraciones a los medios, preguntada si es previsible un adelante electoral, que "no es propio hacer ninguna valoración de una noticia que no se ha producido".



La presidenta ha comentado que este asunto "no será favorable a los intereses de Navarra" y ha indicado que "la estabilidad política no es, en términos de defensa del interés general de la ciudadanía, algo accesorio".



Te puede interesar





"Siempre recuerdo que en esta legislatura en Navarra hemos conocido cuatro gobiernos diferentes, tres legislaturas diferentes, y no permite una relación estable entre gobiernos, más en el caso de una Comunidad como Navarra que tiene una relación de bilateralidad en tanto ámbitos", ha expuesto.



Sobre si es partidaria de aunar las citas electorales en una cita o no, Barkos ha señalado que no se atreve "a hacer ningún avance sobre lo que pueda decidir el presidente Sánchez".

Selección DN+