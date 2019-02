Los independentistas tumban los Presupuestos de Sánchez y abren la puerta a un adelanto electoral

Actualizada 13/02/2019 a las 13:38

Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 han sido rechazados en el Congreso con los votos de ERC y PDeCAT, que se han sumado a los del PP, Ciudadanos, Foro Asturias y Coalición Canaria, lo que abre la puerta a un adelanto electoral.



Los Presupuestos de 2019 han decaído este miércoles después de que las formaciones independentistas hayan votado conjuntamente a favor de las 6 enmiendas a la totalidad, que pedían la devolución de las cuentas públicas y que han recibido 191 votos a favor, 158 en contra y 1 abstención.



De esta forma han votado a favor de las enmiendas a la totalidad PP, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Foro Asturias, CC, UPN, EH Bildu y dos diputadas de En Marea, mientras que en contra han votado PSOE, Unidos Podemos, PNV y Compromís al tiempo que Nueva Canarias se ha abstenido.



El rechazo podría suponer un adelanto electoral que, en todo caso, debe anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Se trata de la segunda ocasión en la que el Congreso tumba unos Presupuestos Generales del Estado en la democracia española, ya que en 1995 la Cámara rechazó las cuentas elaboradas por el Gobierno de Felipe González para 1996 después de que Convergencia i Unió le retirara su apoyo, lo que provocó la convocatoria anticipada de elecciones.



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subido este miércoles a la tribuna con un discurso de agradecimiento a las formaciones que han defendido los Presupuestos, que -en su opinión- se han hecho con "rigor y compromiso", y ha emplazado a Unidos Podemos y al PNV a seguir trabajando en el futuro.



Montero ha lamentado en su intervención final que los Presupuestos decaigan por la petición de autodeterminación de ERC y del PDeCAT, que sabían que el Ejecutivo no iba a aceptar y ha dicho que deberían tomar como ejemplo al PNV, formación que ha conseguido avances en el País Vasco con "diálogo y mesura".



De hecho el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reprochado a los independentistas que hayan pensado "en el qué dirán" y no en el contenido de la negociación, que "debe primar sobre el continente".



Ha lamentado también que no hayan reconocido los "límites" que ponía el Ejecutivo "en la coyuntura del momento", en referencia a la coincidencia con el inicio del juicio del "procés".



El diputado de Unidos Podemos Alberto Garzón ha aseverado en su intervención que comparte el dolor que pueden estar sufriendo (los independentistas) pero que no puede entender de ninguna manera cómo (el rechazo a los presupuestos) ayuda o fortalece la causa del diálogo.

