Solana afirma que el grado de Medicina en la UPNA es "una reivindicación histórica"

Actualizada 13/02/2019 a las 13:42

La portavoz del Gobierno de Navarra y consejera de Educación, María Solana, ha respondido a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, quien no ve necesario el grado de Medicina en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), que el Ejecutivo foral "respeta una reivindicación histórica" y que, por eso, "estamos impulsando en la medida que nos toca el grado".

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Solana ha considerado, sobre las palabras de la ministra, que quien "ha respondido perfectamente es la voz autorizada en esta materia, el rector de la UPNA, el proponente de la titulación y quien ha desarrollado junto con un equipo nutrido y con argumentos sobrados una propuesta que se ha elevado a la Aneca".

"Como Gobierno nos hemos comprometido y estamos volcados en acompañar esta cuestión porque responde a una solicitud que viene de muchos años atrás a la que no sé qué caso le ha hecho la ministra, qué atención le presta o qué respeto le merece", ha expuesto la consejera de Educación.

Según ha indicado, "a este Gobierno le merece todo el respeto la reivindicación histórica en esta comunidad de que hubiera una Facultad de Medicina en la Universidad Pública". Y ha destacado que "lo posibilitamos y lo facilitamos con un convenio de financiación plurianual que asegure y garantice que la UPNA va a estar a la altura en la adecuación de la propuesta en todo momento, no sólo con el grado de Medicina".

"La UPNA genera continuamente propuestas de títulos que vienen acompañados del visto bueno de la Aneca y que se están abriendo al estudiante navarro, no veo por qué Medicina no queda justificado", ha alegado.

Ha señalado Solana que le gustaría saber "más a fondo" qué opina la ministra sobre el tema, ya que "en un contexto determinado como el de huelga pudo hacer una lectura". Y ha considerado que "es el Partido Socialista quien tendría que explicar si ésta es la posición de todo un partido y si también es la posición que comparte el PSN".

Para la consejera de Educación, "si de verdad consideran" que la Facultad de Medicina no es necesaria, "no queda absolutamente argumentado en ese caso el por qué no sea una necesidad que quede objetivamente bien acreditada". "No me quedó nada claro", ha agregado.

Te puede interesar

Selección DN+