CSIF critica "falta de transparencia" en la OPE de maestros

El sindicato CSIF ha criticado "falta de transparencia" en la OPE de maestros que, según ha indicado, "no ha sido negociada en la Mesa Sectorial". Además, ha censurado que la convocatoria "no contempla ningún cambio significativo respecto a la del año pasado, por lo que volvemos a encontrarnos con los mismos errores que ya fueron denunciados y no se han corregido".

En este sentido, en un comunicado, CSIF ha criticado que "la convocatoria no contempla ni las pruebas no eliminatorias ni los criterios de calificación de las pruebas, en particular de la prueba práctica, como exigen la mayoría de los opositores".

Según ha indicado, "tampoco ha incluido la lectura pública de la primera prueba para garantizar una mayor transparencia en las calificaciones, como ocurre en otras comunidades autónomas".

Además, el sindicato ha censurado que desde Educación "no se ha respondido a la petición de una Mesa Sectorial para negociar una modificación del procedimiento selectivo transitorio por lo que no se puede descartar algún cambio". Y ha afirmado que está a la espera de conocer "una próxima sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra respecto a los criterios sobre la distribución de plazas entre castellano y euskera".

CSIF también ha cuestionado "el procedimiento telemático para la entrega de las programaciones didácticas, ya que además de innecesario para todos los opositores, al ser pruebas eliminatorias, adolece de falta concreción".

Para el sindicato, "la entrega de la programación no debe permitir ningún tipo de subsanación del documento confeccionado por los aspirantes según lo requerido por las bases de la convocatoria, ya que se trata de un ejercicio de una oposición que debe ser corregido y evaluado pero en ningún caso subsanado".

Asimismo, ha lamentado la "pasividad" de la Mesa Sectorial de Educación porque el departamento "no ha sometido a negociación la convocatoria con los sindicatos, lo que está vulnerando los derechos a la negociación colectiva con los legítimos representantes del profesorado de la enseñanza pública de Navarra".

Y ha señalado que "no hay precedentes de un comportamiento antisindical similar absolutamente intolerable por parte de los responsables de Educación". Además, ha reprochado "la actitud condescendiente de los miembros sindicales de dicha mesa, más preocupados de seguir vendiendo humo con las dudosas promesas del pacto educativo firmado con la consejera, que de reprocharle la falta de negociación en asuntos tan importantes como la convocatoria de oposiciones o los concursos de traslados".

