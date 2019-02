UGT dice que la convocatoria de OPE de maestros "puede provocar inseguridad jurídica"

Actualizada 04/02/2019 a las 14:06

UGT ha afirmado que la convocatoria de OPE del cuerpo de maestros, publicada en el BON, es "ambigua en buena parte de sus términos y no clarifica aspectos esenciales del proceso" y ha advertido de que esto "puede provocar inseguridad jurídica".

En un comunicado, el sindicato ha señalado que la convocatoria "deja en el aire aspectos importantes de la OPE" y ha apuntado que "para poder optar a puesto es evidente que hay que presentarse, pero no está claro en el caso en que se desee continuar en listas únicamente, de tal forma que habrá esperar a la interpretación que haga la Secretaría Técnica para saber si se debe o no presentar la persona aspirante que ya ha pasado un proceso selectivo y si se le contará o no la nota de otras OPE o de la que realice este año.

En este sentido, la responsable de Enseñanza de la UGT, Mª José Anaut, ha criticado que el Departamento de Educación "lleva tiempo haciendo caso omiso a los representantes de los trabajadores y obviando cualquier tipo de negociación, y que en esta convocatoria de OPE de maestros está actuando de la misma manera".

Ha recordado que "la normativa marco en la que se enmarca esta OPE salió adelante con el voto en contra de todos los sindicatos integrantes de la mesa, entre ellos UGT", y ha remarcado que uno de los motivos por los que el sindicato se posicionó en contra "fue la ambigüedad de diversos artículos del texto, que podían conllevar problemas serios de interpretación".

En particular, se ha referido al artículo 6, que "establece la posibilidad de guardar la nota de anteriores convocatorias", una cuestión "fuertemente reivindicada" por el sindicato, que pidió que fuera una medida que se remontara a las oposiciones de 2010. "El hecho de que esa ambigüedad no esté resuelta a fecha de publicación de la convocatoria es un extremo gravísimo, puesto que influye en la decisión de inscribirse o no en las pruebas, plazo que comienza a correr en el día posterior a la publicación, que es el día 5 de febrero, y que dura sólo 20 días naturales", ha expuesto Anaut.

Por ello, ha exigido a Educación que "resuelva antes de que comience a correr el plazo de inscripción la cuestión de si las personas aspirantes sin presentarse conservan la nota de otras pruebas, con lo que quizás decidan no inscribirse, o el hecho de que participando se arriesgue a mejorar o no la calificación". En caso contrario, el sindicato ha anunciado que estudiará impugnar la convocatoria y pedir un nuevo plazo de inscripciones.

Para la responsable de Enseñanza de UGT, "las formas de actuar con este procedimiento no son correctas, ya que la semana pasada el director general trasladó al sindicato las diferentes opciones técnicas por correo electrónico a fin de obtener su posicionamiento, un procedimiento totalmente inadecuado y fuera del sistema de las relaciones laborales".

Anaut ha defendido que "hay que convocar la mesa, plantear propuestas y trabajar en su resolución" y ha reclamado nuevamente "una convocatoria urgente de mesa sectorial para tratar como merecen los aspectos formales imprescindibles para tener claras las reglas de la convocatoria de una OPE que, además de fundamental para asentar el empleo docente, se prevé muy concurrida".

En esta línea, UGT ha considerado que la inscripción será "masiva", puesto que "el montante final de vacantes asciende a 643 plazas" y ha garantizado que va a hacer "todo lo necesario" para "proteger a las personas aspirantes, darle un marco seguro de actuación y evitar las condiciones de inseguridad que se han vivido en otras convocatorias". Además, el sindicato pedirá "la devolución del importe de las personas que se inscriban si finalmente no hubiera hecho falta inscribirse para conservar la nota".

