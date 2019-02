UGT, contra la "exigencia del euskera" para el 43,70% de las plazas de la OPE de maestros

Actualizada 04/02/2019 a las 15:44

El sector de Enseñanza de la UGT cree que la exigencia de euskera en el 43,70% de las plazas de la convocatoria de OPE de maestros, publicado este lunes en el BON, "no se ajusta a la realidad lingüística de Navarra, ni a las necesidades educativas y resulta discriminatorio para el profesorado castellanohablante".



El sindicato ha afirmado en una nota que el requisito de euskera afecta a 281 de las 643 plazas vacantes, "un criterio que no ha sido negociado en la Mesa Sectorial". Además, ha señalado que "no se conocen los centros a los que están adscritas, lo que genera serias dudas a la justificación de dicha necesidad".



La responsable de Enseñanza de la UGT, María José Anaut, ha asegurado que "la exigencia de euskera en un porcentaje tan elevado de plazas provoca, una vez más, una situación de injusticia para el profesorado de castellano, que, pese a ser un colectivo más numeroso, se ve relegado en las necesidades de en beneficio del colectivo de profesorado de euskera, que es minoritario".



El sindicato ha señalado que esta situación, sobre la que ha recibido "quejas de aspirantes a la contratación", ha llevado a la UGT a analizar las plazas que se les han dado a los docentes de euskera, "quedando demostrado que en más de 60 plazas completan horario con horas de castellano".



Esta actuación, "impropia y perjudicial para la calidad de la enseñanza y para los docentes de castellano, que están perfectamente preparados", fue denunciada por UGT en una comparecencia en el Parlamento de Navarra el 3 de octubre del 2018.



María José Anaut ha afirmado que "la realidad sociolingüística no se ajusta a esta convocatoria, puesto que el euskera debería tener un valor positivo pero no obligatorio, salvo para docentes que impartirán en esta lengua". "Sin embargo, la oferta del Cuerpo de Maestros ha establecido un porcentaje desproporcionado para la realidad sociolingüística de Navarra, de acuerdo con las cifras oficiales del propio Gobierno, que sitúan el conocimiento de euskera en un 13% de la población, y con los datos del Soziolinguistika Klusterra, y para las necesidades del alumnado navarro, haciendo realidad la afirmación de la presidenta Barkos de que el suyo es un gobierno nacionalista abertzale para una sociedad que no lo es", ha indicado.



Así, ha añadido que "el que casi la mitad de las vacantes sean destinadas a aspirantes de este idioma, conculca la igualdad de oportunidades, puesto que los aspirantes de euskera pueden optar también a las vacantes de castellano en la OPE, con lo que se les da una doble oportunidad".



Anaut ha señalado que UGT, "un sindicato comprometido con la igualdad de oportunidades, exige a la Administración una actitud más respetuosa hacia la totalidad de los ciudadanos, algo incompatible con un modelo de Administración euskaldunizada para una sociedad que no lo es".



En cuanto a las bases de la convocatoria, UGT ha criticado que" no hayan sido negociadas" y ha asegurado que "de un tiempo a esta parte es lamentable que se pretenda sustituir la verdadera negociación con un simple feedback electrónico, desvirtuando así el hecho de plantear con rigor aspectos importantes de la convocatoria". El sindicato no descarta impugnar aspectos concretos de la misma, que "arrastran ambigüedades de la norma de gestión de listas, que contó con el voto negativo de todas las fuerzas sindicales, a las que se ha ignorado totalmente".

