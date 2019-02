Solana dice que las críticas de CSIF sobre la OPE de maestros "carecen de sentido"

Actualizada 05/02/2019 a las 15:01

La consejera de Educación, María Solana, ha opinado que las denuncias vertidas por el sindicato CSIF en relación a la oposición de maestros prevista para el mes de junio “carecen de sentido y de rigor” y ha negado una falta de negociación.



“El sindicato CSIF ha salido con una serie de cuestiones que no alcanzamos a entender, no sabemos exactamente a qué se refiere –ha señalado-, hace unas denuncias que para nosotras carecen de sentido absolutamente y de rigor porque denuncia que no ha habido negociación cuando sí la ha habido”.



En este sentido, ha recordado que “evidentemente, no la ha habido en Mesa sectorial porque las cuestiones relativas a las OPES se negocian en la Mesa General, donde tampoco tiene presencia”.



“Igual es debido a eso, que no sabe muy bien cómo funciona –ha añadido-, pero son ya varias la denuncias vertidas por parte de este sindicato sin rigor y sin mucho sentido, no sé qué buscan”.



La consejera, que ha realizado estas declaraciones después de presentar ante los medios la biblioteca digital Odisea, ha remarcado que la intención del departamento es que “el mayor número posible” de candidatos, “ojalá sea en todos los casos, consiga obtener una plaza” y pasen a formar parte del cuerpo docente de esta Comunidad Foral a la que “tanta falta” le hace.



“Necesitamos docentes que superen estas pruebas para dar estabilidad a nuestro sistema”, ha señalado Solana, que ha subrayado que esta es la apuesta “de un Gobierno que desde que llegó ha convocado oposiciones y ha hecho un esfuerzo por cumplir con ese objetivo”.



En palabras de la consejera, el departamento se encuentra “abierto a cualquier consulta” y anima “a todo el mundo que apueste por presentarse a esta oposición para poder formar parte de nuestro sistema educativo”.



Tras matizar que es una oposición y no una OPE, ha recordado que para el Ejecutivo era “importante cumplir con ese compromiso”.



“El año pasado asistimos a un retraso que vino derivado de cuestiones ajenas a la voluntad el departamento de Educación del Gobierno de Navarra –ha relatado-, se debió a retrasos derivados de cuestiones del Estado y políticas del Ministerio que nada o poco tenían que ver con nuestra administración educativa. Era algo que queríamos evitar a toda costa esta vez y creo que se ha conseguido”.

