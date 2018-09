Ayerdi no tiene "ningún problema" con la creación de comisión sobre Davalor

Actualizada 17/09/2018 a las 17:28

El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha reiterado este lunes 17 de septiembre que no tiene "ningún problema" ni "inconveniente" con la creación de una comisión de investigación sobre Davalor y ha asegurado que está "dispuesto" a comparecer "todas las veces que sean necesarias".

Así lo ha manifestado a los medios de comunicación, antes de inaugurar una jornada con empresas indias y navarras sobre el sector de la automoción.

Ayerdi, que se ha congratulado de ver "que todo el mundo tiene el máximo interés en que se hable en profundidad sobre esta cuestión", ha asegurado que no tiene "ningún problema ni ningún inconveniente, como siempre".

"Es verdad que yo ya he respondido muchas veces, me han llamado muchas veces, pero no pasa nada, estoy dispuesto a ir todas las veces que sean necesarias", ha manifestado el consejero, tras recordar que "los cuatro portavoces del cuatripartito tienen el máximo interés en que se hable de Davalor".

