Barcina sostiene la legalidad en la CAN y el rigor en la comisión de control

La expresidenta de Navarra Yolanda Barcina, que ha comparecido en el Parlamento ante la comisión que investiga la desaparición de Caja Navarra, ha asegurado que el proceso fue "perfectamente legal"y que la comisión de control que ella presidió actuó "de forma "rigurosa y conforme a ley".



Tras defender su capacidad para el cargo, como también para la alcaldía de Pamplona y la presidencia de Navarra, ha recordado las funciones de los distintos órganos rectores de CAN y asegurado que en la comisión de control disponía para su trabajo de auditores internos y externos, y de informes del Banco de España, pero "no hubo luces rojas", y en la Junta de Entidades Fundadoras se emitían informes "no vinculantes".



Por eso ha apuntado que "los problemas tienen solución, los datos no", y vista desde fuera del Parlamento esa comisión "resulta muy difícil entender" cuando a su juicio en nada mejora la vida de la ciudadanía y el Congreso ya ha concluido en la necesidad de cambiar la normativa estatal para evitar que procesos como el vivido en cajas y bancos se repitan.



Sin entrar a valorar ni analizar por no ser de su competencia en aquel momento la pérdida patrimonial de CAN en 958 millones de euros, ni informes del Banco de España alertando de la situación de Caja Sol, a pesar de lo cual el director de Caja Navarra Enrique Goñi defendió la fusión en Banca Cívica, sí que Barcina ha destacado que de 45 cajas españolas quedan 2 y CaixaBank es una entidad "bien valorada".



Ha destacado en este sentido que no ha habido daños para inversores ni ahorradores, hay oficinas abiertas en pequeñas localidades y la obra social de CaixaBank y Caja Navarra juntas "da el mayor número de euros por habitante" de las comunidades.



"Un buen puerto. Aunque yo no tomé las decisiones, igual hay que felicitar a alguien", ha subrayado, apuntado que también se barajaron otras opciones, como Kutxabank e Ibercaja, y admitido que aunque "sentimentalmente" duela la desaparición de CAN "lo grave" de los años pasados han sido la crisis y la perdida de empleos.



Por eso ha defendido su actuación "siempre conforme a las leyes" y aseverado además que "actuar en contra de los informes técnicos es una temeridad".



Como ejemplo ha puesto la fusión de Kutxabank con Caja Sur, en ambos casos, ha dicho, soportadas por informes técnicos, aunque también ha aventurado que las conclusiones de esta comisión de investigación "ya están escritas".



Después de considerar que las referencias que recibió de Enrique Goñi para sumir la dirección de caja navarra fueron las de una "persona competente", ha negado un conflicto de intereses en su participación en la compra de la sede central de CAN para arrendarla después.



Al respecto ha pedido que se eviten difamaciones, calumnias o dudas a su honorabilidad ya que el asunto se ha visto en los tribunales y se ha archivado porque no hubo información privilegiada y al operación conllevaba una rentabilidad no exenta de riesgo.



De hecho ha subrayado que a su juicio en el caso de Caja Navarra ha habido "temeridad y mala fe" por parte de algunos y ha aseverado que la comisión ha servido "para la crispación y el enfrentamiento público entre tres exdirectores" de Caja Navarra, lo que "no ayuda ni a las entidades financieras ni a la política".



Ha reprochado además al entorno abertzale que haya intentado su "persecución" y "hundirme por todos los medios", y ha calificado de "frustrante" que después de cuatro años y a cinco meses de las elecciones el cuatripartito no pueda ofrecer otro balance a la ciudadanía que su comparecencia en esta comisión.



Tras asegurar que "nunca he estado en política por dinero", Barcina ha criticado de nuevo que algunos no se cuestionen las extorsiones o el impuesto revolucionario y sí las dietas "legales" de Caja Navarra, y ha defendido que lo que ha cobrado a lo largo de toda su trayectoria es lo que "me ha correspondido en cada caso".

