UPN y PPN exigen a Barkos que "cumpla su palabra" y Skolae no sea obligatorio en Navarra

Actualizada 08/11/2018 a las 11:26

UPN y PPN han exigido este jueves a la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, que "cumpla su palabra" sobre que Skolae no es un programa obligatorio en los centros de Navarra y han rechazado que hay una resolución del director general que dice que se trata de un programa obligatorio.



El presidente de UPN, Javier Esparza, ha exigido a la presidenta Barkos que "cumpla su palabra" sobre Skolae, teniendo en cuenta que "en este momento hay una resolución de un director general que dice que el programa es obligatorio para todos los centros". Y ha manifestado que "después de oír a la presidenta decir que no es obligatorio, exigimos una resolución, un documento firmado que diga claramente lo que la presidenta nos comentó en comisión". Según ha dicho, "si no es así, no nos creemos la posición de la presidenta".



En su opinión, "de la misma forma que se hizo una resolución para que fuera obligatorio en todos los centros", el Ejecutivo debe hacer "una resolución para que se diga claro que no es obligatorio".



Sobre las palabras de Tere Sáez en la comisión en la que compareció Barkos para hablar de Skolae contra UPN y PPN, Esparza ha calificado de "lamentable" que "se pierdan los papeles de esa manera" y que "se le pida una rectificación en tres ocasiones y en el momento sea incapaz".



Para Esparza, al final se vio "forzada" porque "el conjunto del Parlamento, de las diferentes formaciones, le dijeron que es un disparate lo que dijo". "Con la violencia de género no se puede jugar ni hacer política, ni utilizar de una manera más rastrera, esas palabras hacen que se retrate", ha declarado.



Por su parte, el parlamentario del PPN Javier García ha manifestado que Barkos dijo esta semana que "Skolae no iba a ser obligatorio en la Comunidad y a día de hoy esa no es la realidad y en Navarra sigue siendo obligatorio". Ha exigido a la presidenta que "retire la resolución aprobada, que a día de hoy sigue en marcha".

Selección DN+