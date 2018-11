Barkos: "El Gobierno no ha decidido hacer Skolae obligatorio, de ninguna de las maneras"

Actualizada 06/11/2018 a las 11:41

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado este martes que "el Ejecutivo foral no ha decidido hacer Skolae obligatorio, de ninguna de las maneras". "No es un cambio de decisión", ha aseverado.

Barkos ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición del PPN, para explicar la obligatoriedad o no del programa Skolae en los centros escolares y ha señalado que "la obligatoriedad es la de educar en materia de coeducación, derivada de la ley orgánica".

Según ha dicho la presidenta, "no puedo compartir nunca que la coeducación atenta a la libertad de los padres y madres en defender sus valores morales y religiosos". Y ha expuesto que "todos compartimos aquí en el Parlamento lo que marca la ley orgánica en materia de coeducación". "Debe ser una materia que debe tener un recorrido cierto", ha aseverado.

Ha dicho que el Gobierno "propone" un programa, y "digo bien, propone", que los padres y madres, los centros, la comunidad educativa "tienen a su disposición". "Tras su primer año de implantación piloto en 16 centros de Navarra, en este segundo curso cien centros han querido sumarse de manera siempre voluntaria", ha dicho.

Barkos ha señalado que le "preocupa" que "se genere alarma entre las familias" con este tema y ha leído una carta del representante de los centros católicos que pedía "calma y tranquilidad" a los centros tras reunirse con la consejera de Educación, una carta en la que decía que confirmaban que Skolae no implica la obligatoriedad de recibir formación del departamento ni utilizar los materiales que ofrecen como guía y propuesta.

La presidenta ha señalado que "la falta de calma e intranquilidad no las ha generado el programa Skolae" sino "polémicas interesadas". "La obligatoriedad viene marcada por la ley orgánica y el departamento va a ser diligente y exhaustivo en el control de lo que la ley orgánica marca en coeducación", ha advertido.

Ha detallado que se "ha puesto a disposición de los centros un programa y hace apuestas y propuestas". Y ha continuado que "algunas de las propuestas más criticadas vienen de años como 1996 con Gobiernos de UPN". "Cuando parten de un Gobierno de un color político no tienen problema para ser admitidas y cuando lo hace este Gobierno con el mismo material entonces sí se somete a una crítica exhaustiva y se utiliza para generar alarma", ha censurado, para criticar que UPN y PPN "generan polémica donde nunca debió haberla".

"PROGRAMA PIONERO"

Por su parte, la consejera de Educación, María Solana, ha explicado el programa Skolae y ha señalado que "es un programa pionero en España, una experiencia novedosa". "Ofrece una sistematización progresiva del aprendizaje de la igualdad", ha indicado, para añadir que es "una herramienta para implantar la coeducación en el sistema educativo".

Solana ha detallado que tanto la normativa en igualdad como en educación coinciden en la intervención en el sistema educativo para avanzar en la igualdad de oportunidades. "El objetivo de Skolae es cumplir lo que las distintas normas recogen", ha dicho, para añadir que, además de la normativa básica, "hay norma foral que hemos atendido para Skolae".

La consejera ha indicado que "es obligatorio acatar la norma" y "en esta legislatura se ha dado el paso en este sentido". "El proceso para integrar la igualdad en el sistema educativo ha sido participado, largo, pilotado y evaluado", ha apuntado.

Solana ha manifestado que Skolae propone "un programa de trabajo, de asesoramiento y de apoyo a los centros educativos, garantizando formación básica". "A través de un programa de formación y asesoramiento on line, pone a disposición de los centros los recursos para integrar la coeducación", ha añadido.

Ha explicado que "la evaluación del programa Skolae ha permitido adaptar y ajustar el plan de formación y contenidos". Ha defendido que "todos los centros de Navarra coeduquen en los términos en que entendemos desde la Administración y otros organismos hay que hacerlo, todos los centros sin excepción".

"ADOCTRINAMIENTO"

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha manifestado a la presidenta que "a nosotros no nos va a engañar" y ha indicado que "claro que está obligada por ley orgánica la coeducación pero por eso no le he hecho venir aquí". "La queja no viene por educar a nuestros hijos en corresponsabilidad, pero bajo el paraguas de la coeducación, de la que nadie duda, hay unos adoctrinamientos claros", ha expuesto, para criticar "las fichas prácticas" dentro del programa sobre la educación afectivo sexual.

Desde UPN, Javier Esparza ha preguntado "si es obligatorio que los centros navarros apliquen Skolae, ¿sí o no?" y ha indicado que "la consejera dijo en septiembre que el programa era de obligado cumplimiento para todos". "Que vengan las dos aquí y digan que no pasa nada no encaja con la realidad; tienen dos demandas, una de Concapa y otra de familias", ha dicho, para añadir que "miles de familias navarras no están de acuerdo con que se aplique el programa". "Las familias tenemos derechos y se tienen que respetar", ha comentado, para rechazar que "se quiera plantear un pensamiento único".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha defendido "la necesidad de formación sexual en las escuelas", lo que "no siempre es fácil". A su juicio, "la educación sexual debe basarse en principios como ser ajustada a su edad, con responsabilidad, que se corresponda con la realidad de vida, basada en los derechos humanos, en la igualdad de género, en la aceptación de la diversidad". "Lo que defiende Geroa Bai es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, a lo que se oponen UPN y PPN", ha dicho.

Por su parte, Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha indicado que se trata de "un programa serio, incuestionable, trasversal" y "pionero en el Estado español". "Es una herramienta útil", ha dicho, para considerar este tipo de programa "necesarios". "Son necesarias soluciones y aquí tenemos un programa para transformar la realidad", ha manifestado, para criticar la respuesta de UPN y PPN. "Existe una sociedad navarra más abierta, más moderna que los planteamientos retrógrados de ustedes", les ha dicho a ambos partidos en la oposición.

La parlamentaria de Podemos-Orain Tere Sáez ha puesto en valor Skolae, "un programa que cumple todos los requisitos que debe cumplir". "No tiene nada a reprochar", ha opinado, para señalar que "hay que seguir extendiéndolo en toda Navarra y en el resto del Estado". Ha pedido "más y más" y que "vaya a todos los centros". Ha criticado que quienes no están a favor de Skolae "quieren dejar a niños en la indefensión ante situaciones de pederastia, de abusos, quieren que siga la violencia sexual, la violencia machista".

Ante estas afirmaciones, los portavoces de UPN y del PPN han pedido a Sáez que "rectifique" sus palabras. Esparza ha señalado que "no voy a tolerar que diga lo que está diciendo" porque "es un disparate" y Beltrán ha solicitado que "retire lo que dice" y ha pedido "amparo".

La socialista María Chivite ha trasladado el "apoyo" del PSN a Skolae y ha señalado que "desde las políticas públicas es desde donde se puede avanzar en igualdad, es la única manera en avanzar en una sociedad más justa e igualitaria". "La sexualidad es inherente al ser humano", ha defendido para criticar "una reacción desmesurada, sacada de contexto, una involución de derechos por parte de las derechas". "En coeducación, no podemos permitir que nadie vaya por libre", ha opinado, para pedir al Gobierno "ni un paso atrás".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha señalado que "nadie obliga a las familias a transmitir a sus hijos unos valores morales y religiosos y nadie impide transmitir esos valores", para añadir que un programa "nunca puede ser obligatorio". "Es un programa que recoge todas las prescripciones que establecen las leyes orgánicas", ha dicho, para indicar que "lo que es obligatorio es el currículum básico".

