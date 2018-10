Actualizada 23/10/2018 a las 11:40

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha defendido este martes que el material “real” de Skolae es "referencial y de primer nivel para abordar la coeducación”.

En declaraciones a los periodistas tras asistir a una jornada en Baluarte, Solana ha denunciado que “se está moviendo un documento que ha generado alguien” o, ha dicho, un grupo de personas, que “no se corresponde con la literalidad del documento del plan de coeducación que ha hecho el departamento y con el programa Skolae”.

Ha advertido que “se ha hecho una reinterpretación, por así decir, de un contenido al que se le ha aderezado con alguna palabra más de la cuenta y se le ha eliminado otra para hacer una redacción interesada” y “un relato que en absoluto se corresponde con un programa que se pilotó durante todo el curso pasado en 16 centros”.

La consejera ha destacado del citado programa que es “pionero” a nivel nacional y que el mismo se ha elaborado con “una hondura y una capacidad técnica de profesionales de primer nivel de todo el Estado español que han estado trabajando para la Comunidad foral”.

Por tanto, ha insistido en que el contenido de Skolae pretende que “desde los cero años, todas y todos podamos ser lo que queremos ser” y “sepamos respetarnos a nosotras mismas y respetar al prójimo”.

Además, ha aclarado que se cita “juegos eróticos infantiles” en un paréntesis del citado programa para “explicar a qué se refiere la frase previa y ese es un término que se utiliza técnicamente y profesionalmente en ámbitos como este”.

Ha incidido en que “cuando estamos hablando de salud-afectivo sexual, y estamos hablando de lo que estamos hablando, así es como se ha de referir a una cuestión concreta” y que es un término que “a cualquiera que tuviera una mente no turbia no le generaría ningún problema”.

“Cuando hay algunos que se empeñan en el hemiciclo navarro en hacer ver que la sociedad, en general, y la navarra, en particular, no necesita de ninguna ayuda para avanzar en igualdad porque todo se está haciendo muy bien, me gustaría recordar que no”, en el sentido de que en la actualidad hay mujeres “asesinadas y maltratadas”, ha aseverado.

Al respecto ha agregado que se encuentran ante "un ejemplo claro de una oposición clara por motivos extraeducativos que, nada o poco, tienen que ver con la educación”.

