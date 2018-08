Actualizada 29/08/2018 a las 15:20

Una concentración silenciosa ha rechazado este miércoles en Huarte la muerte de su vecina Natalya Baluk, de 38 años, en lo que parece ser un nuevo caso de violencia machista, y ha recordado al mismo tiempo a todas las mujeres agredidas.



Miembros de la corporación municipal, junto con otros cargos públicos y vecinos de esta localidad han guardado unos minutos de silencio en este acto de condena, al que esta tarde seguirá otro convocado por colectivos feministas.



El Ayuntamiento convocó esta concentración ayer ante el "presunto crimen machista" ocurrido en su pueblo, tras conocer que su vecina Natalya Baluk, de 38 años y de nacionalidad ucraniana, había fallecido el día anterior en el Complejo Hospitalario de Navarra, donde se encontraba ingresada desde el sábado, tras sufrir numerosos golpes a manos de su marido.



El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Aoiz considera demostrado que su marido, Artem Baluk, de 41 años, le propinó con sus puños una reiterada serie de golpes en numerosas partes de su cuerpo, algunos de ellos en la cabeza, por lo que ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio.



En declaraciones a los periodistas minutos antes del acto de repulsa, el alcalde de Huarte, Alfredo Arruiz, ha aseverado que esta localidad está "concienciada con la violencia de género".



"Llevamos muchos años trabajando con este tema", ha remarcado para añadir que los colectivos feministas están en contacto con los ciudadanos para prevenir este tipo de sucesos.



Igualmente ha apostado por "invertir y trabajar para que la sociedad, la clase política y las instituciones pongan toda la carne en el asador para que no vuelva a ocurrir".



Cuestionado por si el Consistorio que preside va a tomar parte en el caso, Arruiz ha mostrado la intención de "consultar con el Gobierno de Navarra", en busca de "asesoramiento", si bien ha señalado que está sobre la mesa el poder personarse.



Tanto el máximo dirigente municipal de la localidad como la presidenta de la comisión de igualdad de este Consistorio, Idoia de Carlos, han indicado que en el Ayuntamiento de Huarte "no constaba ninguna denuncia" de violencia machista.



Al respecto, la edil ha explicado que el Consistorio puede tener conocimiento de las víctimas de violencia de género por los servicios sociales o el centro de Salud, pero que en este caso, y por esas dos vías, se "desconocía" que Natalya Baluk podía estar en esa situación.



De Carlos, además, ha afirmado que "hoy es un día de rabia y consternación para todos los vecinos y vecinas de Huarte" y, así, ha instado "a la ciudadanía a que no tenga miedo a denunciar y ponerse en contacto con el Ayuntamiento, que tiene recursos a disposición de las mujeres maltratadas".



Idoia De Carlos y Ana Labiano, ambas ediles de la Corporación municipal, han leído un texto consensuado por todos los grupos y aprobado en el pleno posterior a la concentración en el que han mostrado su "más enérgica condena y repulsa ante la violencia ejercida contra su vecina.

También han salido a la calle para evidenciar su rechazo los trabajadores de la delegación del Gobierno en Navarra, encabezados por el delegado José Luis Arasti, quien ha subrayado la importancia de sumar a toda la sociedad e instituciones para denunciar estos hechos y mostrar el apoyo a todas las mujeres víctimas de violencia machista.



El Gobierno de Navarra, por su parte, a la espera de que concluya la investigación que apunta a un caso de violencia machista, ha reiterado su rechazo y su "sólido compromiso" en trabajar por la erradicación de la violencia contra las mujeres.



A la concentración celebrada este miércoles por la mañana en la plaza del Ayuntamiento de Huarte, sigue otra esta tarde impulsada por colectivos feministas en esa localidad, movilizaciones, que a través de la Plataforma de la Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal Herria, se extenderán mañana a las tres capitales vascas.



Tras este crimen machista, son 953 las mujeres asesinadas por esta lacra desde que se registran las estadísticas, 29 en lo que va de año.



En Navarra la última víctima mortal hasta ahora era Blanca Esther Marqués, asesinada en enero de 2017 en Burlada por su pareja, quien reconoció haberla estrangulado y tirado su cuerpo el río Ultzama, donde apareció días después de su desaparición.



Otra víctima de violencia machista, Alicia Aristregui, asesinada a puñaladas por su marido en 2002 en la vecina localidad de Villava, ha vuelto a ser recordada en estas últimas horas ya que se da la circunstancia de que el domicilio en el que convivía la pareja ucraniana se encuentra próximo a la plaza que lleva su nombre. Allí, una placa le recuerda y otra aboga "Por la erradicación de la violencia contra las mujeres".

