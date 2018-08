El detenido en Huarte contaba con antecedentes por malos tratos

Actualizada 28/08/2018 a las 21:06

El detenido este martes por la muerte de su mujer en Huarte, tiene dos antecedentes policiales por malos tratos tratos sobre la fallecida.



El primero es de finales de 2016, cuando la Policía Municipal de Ansoáin fue requerida en el domicilio de la pareja. El hombre no fue detenido porque la mujer no quiso denunciar ni presentaba lesiones, por lo que se realizó un informe de oficio. El segundo, cuyas diligencias siguen abiertas, las investiga Policía Foral, por lo que no tiene

