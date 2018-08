Actualizada 28/08/2018 a las 13:36

Los sindicatos LAB y ELA han coincidido este martes en expresar su rechazo al expediente de regulación temporal presentado por la dirección de Volkswagen Navarra ante los problemas de suministro de motores, que obligaría al cierre de la fábrica durante ocho días.



En una rueda de prensa que ha ofrecido LAB, Imanol Rodríguez, miembro de la Federación de Industria, ha señalado que Volkswagen "era conocedora de la situación que se podía generar desde hace un año y podía haberla evitado".



Sin embargo, ha lamentado que "la única medida que ha aprobado la empresa es un expediente que no solo afecta a los trabajadores de Volkwsagen, sino también a los de empresas proveedoras y subcontratas".



De hecho, en opinión de Imanol Rodríguez, el expediente "lo sufre toda la sociedad navarra, ya que se está intentando solucionar el problema con dinero público y no es admisible que entre todos paguemos los platos rotos". Por ello, ha pedido que la dirección retire el expediente o asuma el coste de su aplicación.



Además, Imanol Rodríguez ha criticado que la mayoría del comité de empresa ha hecho "oídos sordos" a la propuesta de LAB de que se convocaran asambleas con la plantilla para analizar la situación. "Parece que UGT y CCOO entran a negociar y están pidiendo complementos, así que ya estamos viendo por dónde van las cosas", ha asegurado.



Por su parte, ELA ha señalado en un comunicado que Volkswagen "pretende resolver un fallo propio de planificación de suministros a costa del salario de la plantilla y del dinero público que todo expediente de regulación implica".



"VW Navarra pretende parar la producción durante ocho días concretos, mientras aumentan las horas extras y la temporalidad en la contratación se ha convertido en estructural. En definitiva, la aplicación del ERTE debería ser incompatible con lo anterior, y además alude a unas causas que no justifican este tipo de medidas traumáticas", ha añadido.



Para el sindicato ELA, "aceptar el ERTE con esas causas supondría un gravísimo precedente muy peligroso de cara a futuras situaciones, incluso aunque los salarios queden complementados al 100%". Por ello, se plantea recurrir a Inspección de Trabajo para "iniciar, en su caso, la impugnación del ERTE".



El sindicato considera que la empresa "no ha justificado formalmente el ERTE, ni por qué incluirá en él a toda la plantilla, incluido el personal no afectado por las supuestas causas (fallos en el suministro para la cadena de producción), lo que supone una práctica claramente abusiva". "VW Navarra quiere ahorrarse gran parte del salario de su plantilla durante 8 días a costa del erario público (aproximadamente, 1,5 millones). Su objetivo único es no renunciar bajo ningún concepto a sus beneficios (55,9 millones en 2017, incluso asumiendo entonces 10 días de cierre)", ha señalado.

