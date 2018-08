La dirección de Volkswagen Navarra complementará las retribuciones ante el ERTE

Actualizada 28/08/2018 a las 15:19

La dirección de Volkswsagen Navarra ha presentado este martes a la representación sindical un documento con distintas medidas relativas al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que ha incluido el grueso de las demandas formuladas por UGT y CC OO, mayoritarios en el comité de empresa, por lo que este mismo miércoles podría cerrarse un acuerdo definitivo.



En concreto, la dirección de la compañía se ha comprometido, entre otros conceptos, a complementar el 100% de los complementos fijos de las tablas salariales y a que el cierre de ocho días de la fábrica sea en jornadas consecutivas, que serían del 3 al 12 de septiembre.



Estas eran algunas de las demandas planteadas por UGT y CC OO ante la decisión de la empresa de presentar un ERTE por un problema en el suministro de motores, demandas que han sido atendidas en el documento presentad por la dirección, según ha explicado el presidente del comité de empresa, Alfredo Morales (UGT).



"La dirección nos ha presentado un documento para el acuerdo, que salvo algún detalle, contempla básicamente lo que habíamos solicitado. Hemos mostrado nuestra satisfacción, queda algún detalle que pulir para mañana dar por cerrado el acuerdo, pasar este tránsito y volver a la normalidad", ha indicado.



Según ha explicado Alfredo Morales, la empresa se ha comprometido también a que el expediente no tenga repercusión en los conceptos variables de los trabajadores y a que no tenga afecciones para la jubilación de las personas más veteranas.



En cuanto a los trabajadores eventuales, el presidente del comité ha explicado que "pedimos a la empresa un mensaje claro para que no se vean alterados sus contratos y que el día de mañana hagan ellos la recuperación de producciones, y también lo ha incluido en el documento".



Del mismo modo, si a lo largo del año se repitiera una situación similar por el problema de suministro, la empresa se ha comprometido a asumir el coste, según ha explicado Alfredo Morales.



El presidente del comité ha explicado que este documento "era lo que necesitábamos, un acuerdo que nos diese garantías sociales, salariales y de futuro".

