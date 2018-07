Pérez califica la okupación del gaztetxe de Rozalejo de "autoorganización"

Actualizada 30/07/2018 a las 18:39

La parlamentaria de Podemos Laura Pérez ha pedido la comparecencia en el Parlamento del consejero Mikel Aramburu para que informe sobre los motivos de la encomienda al Servicio de Asesoría Jurídica para su personación como acusación particular en el procedimiento contra Gaztetxe Maravillas por presunta usurpación del Palacio del Marqués de Rozalejo instando a su desalojo.



Pérez recuerda que el Gobierno ha acordado recientemente personarse como acusación particular en el procedimiento judicial abierto frente al conocido Gaztetxe Maravillas, ubicado en la calle Navarrería, e instar a su desalojo.



Y añade que, "bajo la mera justificación de obtener una mayor garantía en la defensa frente a la posesión indebidamente perdida" del inmueble en cuestión, el Gobierno de Navarra "insta expresamente al desalojo del mismo, lo que entendemos como un ataque directo hacia la autoorganización como forma de construir comunidad dentro de nuestras ciudades".



"El Gaztetxe Maravillas de Iruñea es un espacio de riqueza y diversidad cultural que es necesario conservar como alternativa a un sistema del capital que no ofrece oportunidades de gestión, desarrollo y organización más allá de las preestablecidas", afirma la parlamentaria.



Agrega además que "no cabe ampararse en la legalidad, al igual que lo hacían los Gobiernos anteriores liderados por UPN, para arremeter contra proyectos que reiterada y deliberadamente vienen dejándose al margen de la misma sin ofrecer, además, de forma paralela alternativas capaces de satisfacer los intereses de un colectivo juvenil empoderado".



Para Laura Pérez el Gobierno del cambio "debería impulsar y proteger estos proyectos surgidos de la organización ciudadana sin pretender imponer sus criterios, organización y modelos burocráticos e institucionalizados de gestión".



Por eso, "conscientes del enorme trasfondo político que subyace a esta decisión" Podemos quiere que el Consejero de Hacienda, como responsable de la decisión del Gobierno de Navarra, dé al Parlamento explicaciones y los motivos de personarse como acusación particular en el procedimiento y por qué se hace "con semejante contundencia" y a finales de julio, "persiguiendo así una evidente opacidad".

