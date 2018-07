El Gobierno foral pide el desalojo del palacio de Rozalejo y EH Bildu lo critica

Actualizada 27/07/2018 a las 18:14

EH Bildu ha criticado este viernes que el Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra ha solicitado medidas cautelares para el desalojo del palacio Marqués de Rozalejo en Pamplona, actualmente denominado 'Gaztetxe Maravillas', que fue ocupado en septiembre.

En un comunicado, la formación abertzale ha dicho que no entiende y no comparte la decisión del Gobierno de Navarra, "máxime cuando en todo este tiempo no lo había hecho".

Según EH Bildu, "el gaztetxe está desarrollando diversas actividades socioculturales comunitarias que aglutinan a múltiples colectivos del Casco Viejo de Pamplona".

Además, ha señalado que "a día de hoy no hay sobre la mesa un proyecto serio para dar un uso público a este edificio de titularidad del Gobierno de Navarra que llevaba vacío más de veinte años".

Por ello, ha solicitado al Gobierno de Navarra que "reconsidere la situación, retire la solicitud de desalojo y establezca un cauce de diálogo con las personas ocupantes del edificio".

