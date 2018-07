Actualizada 30/07/2018 a las 15:13

El PSN ha denunciado este lunes la "inaceptable, irresponsable e incomprensible" postura de los partidos que el pasado viernes vetaron en el Congreso la "relajación" del techo de gasto, que impedirá que este año en Navarra se realicen inversiones locales por 43 millones de euros.



La de estos partidos -votaron en contra PP, Cs, CC, Foro Asturias y UPN y se abstuvieron Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias- es "una postura revanchista, que no ataca al partido socialista sino también al conjunto de la ciudadanía navarra", ha advertido en conferencia de prensa el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzorriz.



Los socialistas, único grupo junto al PNV que apoyó el viernes el techo de gasto de 2019 y los nuevos objetivos de déficit del Gobierno, proponían situar las metas de déficit en el 1,8% del PIB en 2019, en el 1,1% en 2020 y en el 0,4% en 2021, cuando la anterior senda era del 2,2%, el 0,3% y superávit, respectivamente.



Al respecto, ha afeado la actitud de UPN, que "no le importa juntarse con el nacionalismo" y la de Podemos, que se une "a la derecha para bloquear ese dinero tan necesario en nuestras comunidades y ayuntamientos" para "permitir la mejora de los servicios públicos y el incremento y la realización de infraestructuras básicas y necesarias en nuestra tierra".



Por ello, ha insistido en considerar que el voto de estos grupos "no es un ataque al PSOE, es un ataque al corazón de los servicios públicos de nuestro país y de nuestra tierra" y en el caso de Navarra suponen "la tercera puñalada" a Navarra con estos presupuestos, que no favorecían a la Comunidad foral ni en la propuesta inicial de "los trillizos del PP, UPN y Ciudadanos", ni con la incorporación de las enmiendas propuestas por UPN "que solo afectaban a sus ayuntamientos".



Por su parte, el diputado socialista por Navarra Jesús María Fernández ha lamentado el "incumplimiento" que el Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy ha hecho de sus compromisos de déficit en sus seis años de mandato, y ahora "el Gobierno de Pedro Sánchez no quería iniciar su gestión con un incumplimiento más debido a la falta de previsión" de su predecesor.



Por ello el PSOE negoció con la Unión Europea otros objetivos de déficit, porque "era necesario marcar una senda de estabilidad que fuera creíble", ha defendido Fernández tras lamentar su rechazo en el Congreso, ya que las nuevas cifras permitían "acometer el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones", "recuperar el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años" y "recuperar la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales", entre otros puntos.



"Esto era perfectamente compatible con una reducción progresiva del endeudamiento de España", ha asegurado el diputado, convencido de que la propuesta "era una buena senda para España, para recuperar su crédito y su agenda social".



Ya en el plano navarro, el presidente del Consejo Municipal del partido, Jesús María Rodríguez, ha enumerado las numerosas propuestas y proyectos que se podrían haber beneficiado de los 43 millones de euros cuya posibilidad de gasto habilitaba la propuesta.



Así, se ha preguntado "cómo explicarán los alcaldes y alcaldesas de UPN, IU, Bildu y Podemos que gracias a sus votos los ayuntamientos seguimos intervenidos desde 2012 con una regla de gasto que nos limita y paraliza las inversiones que podemos destinar a nuestros vecinos. Tienen difícil explicación", ha zanjado Rodríguez.

