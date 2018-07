Bosnia, nueva ruta de refugiados para la voluntaria navarra Leire Itoiz

Actualizada 21/07/2018 a las 08:37

"Vuelves aquí y es bastante frustrante ver que el tema no le preocupa a casi nadie”. Leire Itoiz Echarri, de 28 años, acaba de regresar de los Balcanes después de cinco meses trabajando como voluntaria con la organización No Name Kitchen, y trata por todos los medios de que se sepa, de que se cuenta, de que se hable, de lo que está ocurriendo allí. Miles de personas llegadas de países distintos (Siria, Irak, Afganistán, Pakistán, Libia, Marruecos, etc.) se encuentran en tránsito en p

Selección DN+