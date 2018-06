Comerciantes coinciden en que el mal tiempo y la 'amabilización' han resentido el consumo

“Si ya no vendemos en rebajas, no sé cuándo vamos a vender”, resume sus expectativas Amaya Villanueva, la gerente de la Asociación de Comerciantes del Ensanche. La campaña que muchos comercios arrancaron este viernes llega después de una primavera con una climatología adversa que se ha dejado notar en la afluencia de clientes. “Ha sido una temporada bastante mala en general y, en particular, en los sectores textil y de calzado”, coinciden los comerciantes consultados. Al frío y l

Selección DN+