'La promesa', el culebrón que aguanta el liderato vespertino

El culebrón de la tarde es casi un género en sí mismo. Y de eficacia testada. No tiene ya las audiencias que en su día lograba 'Falcon Crest' ni será capaz de una revolución como la de 'Cristal', pero 'La promesa', la serie de época de TVE, aguanta el liderato vespertino. No podían con ella ni Sonsoles Ónega en Antena 3, ni Iñaki López en La Sexta y tampoco lo ha conseguido Ana Rosa Quintana, que no ha logrado revalidar a la hora de la merienda el reinado que tantos años ostentó por las mañanas.

'La promesa' lleva ya más de 200 episodios emitidos, casi diez meses en antena y un millón largo de fieles que le otorgan el mejor 'share' de la disputada franja de la tarde: 13,4% de cuota de pantalla la semana pasada, según los datos facilitados por Barlovento Comunicación. Le disputa el liderazgo la telenovela turca 'Pecado original', que se emite en Antena 3 (13,1% de 'share' la última semana), aunque el eco de la española es mucho mayor. ¿Por qué? "Es una serie en la línea de 'La señora', un tipo de producto costumbrista, de corte clásico, que siempre ha triunfado en la televisión de mediodía. 'La promesa' ha atrapado al público que en su día veía 'Amar en tiempos revueltos' y 'Amar es para siempre'", explica Mikel Labastida, periodista y experto en televisión.

Rosa Belmonte, crítica televisiva, confirma el tirón de la serie de La 1. "Está hecha a partir del éxito de 'Downton Abbey' y es una serie entretenida. En las tramas hay asesinatos, violaciones, niños robados, guerras, marquesas malvadas, doncellas villanas, gente buena, curas falsos, embarazos falsos, otra vez niños robados, señoritas liadas con lacayos y dos cocineras, Simona y Candela, que son las nuevas Florinda Chico y Rafaela Aparicio. En esta España de Mari Castaña hay hasta un joven cocinero vanguardista al que le falta hacer quinoa. Y aunque en los diálogos procuran cuidar el lenguaje, es habitual que se les escapen expresiones actuales".

Al margen de que se trata de una fórmula de éxito probado, hay dos cuestiones que apuntalan el liderazgo de los culebrones vespertinos y que ya no tienen tanto que ver con ellos sino con los otros, es decir, con sus competidores. Que no son pocos, aunque ninguno llega al millón de espectadores que conforman la parroquia de las series: Antena 3 ha confiado su programa de actualidad a Sonsoles Ónega ('Y ahora, Sonsoles') y lidera los programas de actualidad de esta franja con 875.000 espectadores la semana pasada; Ana Rosa Quintana ocupa tres horas con 'Tardear', la nueva apuesta vespertina de Telecinco tras el adiós de 'Sálvame', y ha reunido en los últimos días a 711.000 seguidores; en la La Sexta ofician Iñaki López y Cristina Pardo ('Más vale tarde') con una media de medio millón de televidentes y en 'Cuatro al día' comparten mesa Fernando Díaz, Verónica Dulanto y Mónica Sanz a la cola con poco más de 300.000.

MÁS DE LO MISMO

"El problema es que son demasiado parecidos: sucesos, actualidad y corazón. Salvo lo del sobrino de Ana Rosa, Kike, como mosca cojonera al estilo del Follonero de Buenafuente, el resto es más de lo mismo", opina Belmonte. Coincide con esta teoría Labastida: "Todas las cadenas tienen programas clones en los que tocan los mismos temas: Daniel Sancho, Rosa Peral, la herencia de María Teresa Campos... Magacines sin una personalidad marcada con escaletas muy similares. Así que cualquier producto diferencial tiene puntos para ganar". Se ha dado, además, otra circunstancia que, de rebote, ha venido a consolidar el éxito de los culebrones: el declive y posterior desaparición de 'Sálvame' de la parrilla.

"Estas ficciones no tuvieron tanto impacto al principio porque 'Sálvame' se consumía como si fuese una serie. Los espectadores se familiarizaron con sus personajes, seguían sus andanzas, sus idas y venidas... 'Sálvame' ha sido el gran culebrón de los últimos años, pero en cuanto empezó a perder esa condición, a repetirse sus argumentos, los espectadores buscaron sustituto. Y una vez desapareció el programa, sus fieles se trasladaron a otro lugar a buscar algo similar".