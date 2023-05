Lara Álvarez regresa a Supervivientes y alaba el trabajo de Laura Madrueño en Honduras

La emisión de 'Supervivientes' de este jueves 25 de mayo contó con un ingrediente sorpresa muy especial, ya que Lara Álvarez regresó al que fuera su programa durante 8 ediciones.

La asturiana acudió a promocionar 'Me resbala', su nuevo proyecto en Telecinco, pero no perdió la oportunidad de mostrar el cariño que profesa a 'Supervivientes' y de ensalzar la labor que está realizando Laura Madrueño, su sustituta desde Honduras este año.

Tras reencontrarse también con Carlos Sobera en el plató, el reality conectó con la isla, donde se vio a una emocionada Laura Madrueño al escuchar la voz de su predecesora. "Te mando un beso enorme compañera, qué maravilla, qué bien lo estás haciendo. Ahora sí tienes la familia hondureña, no podían haber encontrado mejor representación que la tuya, chapó", le dijo Lara con una amplia sonrisa.

"Gracias, Lara, piel de gallina de poder saludarte desde aquí, desde tu casa, ya lo sabes", le respondió desde Los Cayos.

Sobera quiso saber cómo se encontraba su antigua compañera. "Os echo muchísimo de menos, pero en vuestro éxito está mi felicidad. En un momento tan complicado de la televisión, os digo que lo que hacéis es histórico. Cada vez que veo 'Superviviente's me emociono. Me cuesta mucho, no te voy a mentir, porque tengo el corazón dividido. Han sido ocho años y he aprendido mucho de este equipo", comentó Lara.

La asturiana adelantó, no obstante, que vive una bonita etapa con el nuevo proyecto de 'Me resbala'. "No puede ser de otra forma y tenía que ser desde 'Supervivientes' donde os hablara del nuevo proyecto", explicó, y avanzó algo del programa. "Es un grupo de locos maravillosos, con los mejores cómicos de este país. Con muchas ganas de compartir momentos en familia, disfrutando otra vez de la nueva juventud, con pruebas muy locas, clásicas... vamos a generar ese ambiente divertido, pillo, gamberro que nos gusta tanto", relató. "Va a ser un exitazo absoluto", apuntó Carlos Sobera.