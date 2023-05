Falces, protagonista en MasterChef de la mano de Eneko, que recuerda sus raíces navarras y conquista al jurado

'MasterChef 11' y lo hizo en forma de plato. El que elaboró Eneko Fernández de Garayalde y con el que quiso homenajear a su pueblo. El concursante zaragozano, uno lo más queridos por sus compañeros en esta edición, apostó por realizar una crema de espárragos blancos con la que recibió las alabanzas del jurado. El nombre de Falces se 'coló' este lunes eny lo hizo en forma de plato. El que elaboróy con el que quiso homenajear a su pueblo. El concursante zaragozano, uno lo más queridos por sus compañeros en esta edición, apostó por realizar unacon la que recibió las alabanzas del jurado.

"Es el nombre de mi pueblo, en Navarra. Estos productos de huerta me hacen pensar en mi pueblo y en los veranos allí", explicó ante Pepe Rodríguez, Samanta Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Raquel Sánchez Silva, exconcursante e invitada este lunes.

Los jueces le pidieron que detallara las elaboraciones y Eneko explicó el proceso de elaboración del plato. "Es una crema ligera de espárrago blanco con otras verduras, cada una cocida con su tiempo necesario, y lo del medio que parece como un tataki es el tallo de romanescu, cocido y marcado en la plancha con soja". Samantha, sin todavía probarlo, ya se adelantó: "El plato tiene muy buena pinta".

Pepe Rodríguez, aunque no le entusiasmó la estética, confesó que era "un buen plato" y también elogió a Eneko. "El aprovechamiento del tuétano de la verdura es fantástico", admitió. Por su parte, Raquel Sánchez Silva también le dedicó unas bonitas palabras. “A mí me ha encantado el plato y ya me hubiera gustado emplatar a mí así. Te están hablando en otro idioma, a otro nivel", señaló. Samantha fue la que cerró la valoración con una contundente frase: "Veo aquí una gran evolución".