Patricia Pardo y otros colaboradores de Mediaset, estafados por un supuesto compañero de trabajo

La periodista y presentadora Patricia Pardo ha sido víctima de una estafa por alguien que se hacía pasar por un cámara de televisión compañero de trabajo. Ella no fue consciente de que estaba siendo engañada hasta que lo comentó con otros colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' como Alejandro Requeijo, Marisa Martín Blázquez y Dani Montero, además de otros compañeros de televisión, y descubrió que no era la única que había sido timada por esa persona.

Según relató la propia periodista en su programa, el estafador se le acercó y se presentó como compañero de televisión y, aunque ella no le reconoció, le aportó tantos datos y detalles de su trayectoria profesional en Mediaset que no dudó en ningún momento.

"Me abordó por la calle: 'Patricia que soy Antonio, tu cámara de televisión'. Primero me dio vergüenza porque no le reconocía…", explicó Pardo. "Me contó una historia tan dramática que te juro que casi me pongo a llorar con el señor. Me decía que a su hija la habían atropellado a la salida de la universidad y necesitaba dinero porque se encontraba en el hospital de tetrapléjicos de Toledo".

"Me contaba que hicisteis todo lo posible por traerle a trabajar a plató y que está en el paro pero que va a trabajar en otra cadena", les decía a Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat.

La presentadora ha confesado que nunca lleva dinero en metálico, pero que le conmovió tanto que le propuso hacerle un Bizum y fue la reacción del hombre lo que le hizo sospechar que algo raro pasaba. "En ese momento me dice que no tiene teléfono porque lo ha tenido que vender, se va. Es entonces cuando me doy cuenta de que algo no marcha bien porque tú no ofreces un Bizum de 100 € a alguien que no tiene dinero para comer y de pronto se aleja. Eso es que algo quiere ocultar", comentó.

"En eso momento me di cuenta que algo no iba bien, algo quería ocultar. Y, al contarlo aquí, en el programa, me enteré que le había pasado a otros compañeros", señaló Pardo.

"Para nosotros esto comenzó como una anécdota y cuando lo hemos puesto en común nos hemos dado cuenta que somos muchos los afectados", añadió.

El colaborador Alejandro Requeijo ha revelado que estos días son muchos los compañeros de profesión que se han puesto en contacto con él para decirle que también han sido víctimas del misterioso cámara. "No es peligroso pero... ¿es alguien que tiene el discurso preparado por si acaso o es alguien que tiene controlado las zonas por las que vas?", se ha cuestionado. Tan estudiado tiene el relato que Requeijo ha añadido: "Llevaba 20 euros y se los di, pero creo que si hubiese llevado más también se lo hubiese dado. Prefiero que sea un timo a que sea verdad todo lo que contó". A lo que Patricia Pardo ha dicho que opinaba lo mismo.