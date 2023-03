Aitana Ocaña visitó este miércoles el plató de 'El Hormiguero' para presentar 'Los Ángeles', su último single, con el que abre la etapa del que será su nuevo disco, Alpha. El próximo trabajo de la catalana llegará con influencias electrónicas y promete reinar en las pistas de las discotecas.

Pablo Motos quiso descubrir precisamente cómo es el lado más fiestero de Aitana y también si puede disfrutar de él debido a su popularidad. "Yo hago todo lo normal. A mí me gusta mucho salir y a veces llevo mascarilla para disimular, pero me parece muy bonito cuando me encuentro a algún fan y me habla de mis canciones. Hay días que voy tranquila y otros que se lía un poco más", contestó.

Entonces Motos aprovechó la oportunidad para sacar un tema que muchos fans esperaban, su comentada relación con Sebastián Yatra. "Si salís Yatra y tú es como una ambulancia y un coche de bomberos", dijo divertido. La joven cantante se ruborizó y eludió responder. "Yo no quería sacar este tema", dijo para continuar adelante con la conversación como si nada hubiera pasado.

Algo parecido le sucedió al cantante colombiano cuando hace unos días estuvo también el 'El Hormiguero'. Yatra habló de la nueva edición de 'La Voz Kids' y el presentador también aprovechó el momento para lanzar una pregunta. "No sé si conoces a una tal Aitana", cuestionó.

Yatra optó por esbozar una sonrisa y respondió "la conozco, la conozco... Y Eva también está por ahí". Los dos, junto a David Bisbal y Rosario, serán los coaches de la nueva edición del talent musical.

La conversación con Aitana continuó siempre con un tono de humor y el derroche habitual de simpatía de la cantante. La joven aseguró que es consciente de la suerte que tiene y que su familia le hace mantener los pies en el suelo.

Ha contado que, antes de saltar ella al estrellato, le parecía mentira el hecho de cruzarse con un famoso y que ahora se pone nerviosa si está cerca de alguno y sale su lado tímido. "Es que no los quiero molestar. En unos premios estaba Ed Sheeran y todo el mundo iba a hacerse fotos con él y yo no quería molestarle porque pesé que querría disfrutar del momento", confesó.