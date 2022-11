Jorge Pérez pide perdón a su mujer tras besar a Alba Carrillo

Las cenas de empresa navideñas las carga el diablo. Así debe pensarlo Jorge Pérez, cazado en actitud más que cariñosa con su compañera de programa Alba Carrillo en la fiesta de la productora Unicorn. Desde 'Fiesta', el programa vespertino de los fines de semana de Telecinco, dieron por hecho que ambos colaboradores "se enrollaron", lo que confirmaron emitiendo de un vídeo en el que parece que ambos se besan.

Una situación que se hizo insostenible para el ex guardia civil que se derrumbó al contar lo que había sucedido. Si bien en todo momento negó que hubiese habido beso, reconoció que se había tratado de una grave "falta de respeto" hacia su mujer, con la que lleva trece años casado.

"Era consciente de que me estaban grabando, si hubiese querido ocultar algo, no hubiese actuado así", se justificó el colaborador, que acudió al programa 'Fiesta' a dar la cara cuando circulaban más de 20 vídeos de su supuesto 'roce' con la modelo. "La gente creerá lo que quiera, pero yo debo contar mi verdad", continuaba. La situación superó a Jorge, que rompió a llorar al pensar en la repercusión que esto tendría en su vida pública y privada. La presunta infidelidad a su esposa, con la que tiene cuatro hijos, da al traste con la límpida imagen del ex guardia civil que se adentró en el mundo televisivo tras ganar en 'Supervivientes'.

QUÍMICA

Desde el principio, la química entre él y Alba traspasó la pantalla, pero era solo un juego televisivo que finalmente pudo convertirse en algo más. "Debí pararlo. Se me fue de las manos", confesaba antes de pedir perdón a su mujer, a la que ya había dado explicaciones en casa. "Está decepcionada y no es para menos. Para mí ella es un referente. Es más que una pareja y fallarle así. No quiero dar pena, me he equivocado y lo tengo que asumir, pero es duro", decía con la voz entrecortada. "Le pido públicamente perdón porque no he sabido estar a la altura", añadía.

Luego pedía abandonar el plató para acompañar a su esposa. "Está avasallada por los mensajes y creo que lo más acertado es volver a casa", solicitaba reiterando que "entre Alba y yo no ha pasado absolutamente nada". También pedía respeto para su compañera de trabajo al conocer que la modelo estaba recibiendo ataques y descalificaciones a través de las redes significándose como el único culpable.

A Alba Carrillo no le sentaron muy bien algunas de las explicaciones de Pérez. En especial la que apuntaba que él se había retirado de ella en un par de ocasiones. Sin embargo, dejó claro que no quiere que le pase "nada malo" a su compañero y está profundamente contrariada a verse de nuevo en el ojo del huracán, convertida en la diana de desafortunadas críticas, razón por la que decidió desactivar los comentarios en su perfil de Instagram.