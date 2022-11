Santi Millán: "No sé cuál es la fórmula secreta de 'Got Talent España'"

Los directos regresan a la octava edición de 'Got Talent España' en Telecinco (martes, 22:00 horas), que entra en su recta final con los clasificados para las semifinales que tendrán que volver a actuar y ganarse el favor del público y jurado. El presentador Santi Millán (Barcelona, 54 años) toma las riendas de uno de los pocos formatos que todavía reúne a la familia frente al televisor.

¿Tenía ganas de recuperar la adrenalina del directo tras la pandemia?

Todo el equipo lo quería. El directo me pone. El hecho de que lo que esté pasando, lo estés viendo, es un plus hoy en día en la televisión. Las semifinales y la final de 'Got Talent' se tienen que vivir en directo, como un evento, y la gente participando e implicándose. Es un formato que gana en vivo. Nosotros trabajamos para la audiencia y el hecho de que ellos lo vivan y lo comenten en casa, eso le da vida al programa.

¿Se vería capacitado para juzgar a un concursante y dejar su puesto de presentador?

Para nada. Estoy muy cómodo en mi labor como presentador. La labor de juzgar a los concursantes es mucho más ingrata y yo no me veo con esa capacidad.

¿Cuáles son los requisitos para ganar 'Got Talent España'?

Hay mucha gente que me impresiona y con talentos muy diversos. Por ejemplo, mi pase de oro en esta edición es una mujer que su principal talento es su fortaleza mental. Y eso es muy bueno, porque es válido para muchas disciplinas. Es algo común entre los concursantes, el tener esa fuerza para presentarse en el escenario delante de tanta gente y el jurado. Es una característica fundamental para ganar 'Got Talent'. Luego hay muchos condicionantes que no controlamos, que se nos escapan, y al final es el público el que decide quién gana la temporada.

¿Hay todavía talentos por descubrir?

Nos hemos dado cuenta de que el talento es infinito, gracias a Dios. La gente tiene que descubrir cuál es su talento y potenciarlo, para llevarlo hasta las últimas consecuencias. Es un camino complicado, primero el reconocerlo y luego tener el coraje para tirar hacia adelante, contra viento y marea. Pero quiero insistir en que talento hay y muchísimo.

Algunos ganadores de la edición española, como Celia Muñoz, han triunfado después en otras versiones de 'Got Talent'.

Al final eso constata lo que es 'Got Talent'. Es una gran familia, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Es un sello de calidad el que alguien que gane este programa en su país sea bienvenido en otras ediciones.

Con ocho ediciones a las espaldas, pese a que la audiencia bajó, sigue siendo un formato con un buen rendimiento en televisión. ¿Cuál es el secreto?

La fórmula secreta no sé cuál es. Es algo buscado por todos, pero se desconoce. Nosotros nos entregamos al máximo. A nivel de producción, es uno de los programas más exigentes y con más trabajo detrás. Eso se refleja delante de las cámaras. Desde el equipo de 'casting' hasta la redacción. Y disfrutamos un formato que creo que es de los mejores de la televisión.

¿Qué importancia da a la cuota de pantalla?

Le damos importancia a las audiencias, pero también hay que saber relativizar los resultados. Hacemos 'Got Talent' para el público y si este decide que ya no quiere vernos, pues ya no tiene sentido el programa. Este formato sigue gustando a la gente, nos sigue y nos comenta. Independientemente de que estemos dos dígitos por encima o debajo de otra temporada, sabemos la conexión que hay con el espectador. Y sobre hacer cambios, yo no cambiaría nada porque lo damos absolutamente todo y no hay nada más que añadir. Seguiremos si así lo quiere la audiencia.

En cambio, la audiencia de la reposición matinal del domingo es alta.

'Got Talent' tiene el poder de reunir a diferentes generaciones de la familia con sus diferentes intereses. Hoy en día cada persona tiene su propia pantalla y contenido, donde no hace falta que los niños vean lo que ponen los padres, y viceversa. Este formato consigue ser ese evento familiar donde se sientan todos juntos para verlo y comentar. Eso quizás se ha perdido entre las noches de la semana, pero se ha recuperado el domingo por la mañana cuando estamos todos en casa.

Presentó concursos, participó en series. ¿Daría el paso para presentar un 'reality show', como ha hecho su compañero de cadena Carlos Sobera?

No soy de adelantarme a los acontecimientos, pero no creo me ofrezcan formatos así. Tengo unas características que encajan muy bien con 'Got Talent' y que no sé si funcionarían de la misma manera en otros programas. Nunca se ha dado la ocasión.

Puso en manos de la justicia la filtración del vídeo sexual. ¿Hay alguna novedad?

Nosotros seguimos adelante. Los autores ya están identificados y ahora falta la orden judicial para proceder. Entiendo los procesos de la justicia. Tiempo al tiempo, porque tampoco tengo ninguna prisa.