3 series turcas que ver en Netflix este 2022

Que las telenovelas han vuelto es un hecho. Pero las clásicas latinoamericanas tienen desde hace un tiempo unas duras competidoras: las turcas. La pasión turca es lo que tiene, que incluso las televisiones se rinden a su encanto y programan con gran éxito en sus parrilas estas "novelas", como dicen nuestras abuelas.

Love is in the air, hay varias series turcas que son las reinas de la noche, como es el caso de En 2022, tras la resaca de, hay varias series turcas que son las reinas de la noche, como es el caso de Infiel , que lidera las audiencias de los domingos.

El violín de mi padre, Tácticas en el amor o Un lugar seguro pero el verdadero éxito lo cosechó con el estreno de la serie Club Estambul, una ficción de época emplazada en una de las ciudades con más historia del país. Ya les hablamos de las Como era de esperar las plataformas de 'streaming', siempre pendientes de lo que les puede hacer ganar dinero, han comenzado a producir títulos originales en Turquía. Especialmente Netflix , que en los últimos meses ha estrenado varias series a tener en cuenta por los fans de estas ficciones. Entre los títulos de estreno procedentes de Turquía más recientes están las películaspero el verdadero éxito lo cosechó con el estreno de la serie, una ficción de época emplazada en una de las ciudades con más historia del país. Ya les hablamos de las 6 series turcas que se estrenan en 2022 . Ya están disponibles tres de ellas:

La familia Uysal

La familia Uysal es una serie de drama y comedia de origen turco para Netflix. La serie gira en torno a la historia de una familia turca, específicamente de Oktay Uysal, quien es un arquitecto que está abrumado y se encuentra experimentando una profunda crisis existencial. Ante la situación Uysay decide comenzar a vivir una doble vida en secreto alejado de la dinámica familiar. Ahora, Uysal tiene otra identidad como "punk". Mientras Uysal emprende su aventura, no tiene la menor idea de que no es el único integrante de la familia que guarda consigo un secreto. A medida que los miembros de la familia viven la vida que sueñan, sin darse cuenta los unos de los otros, la serie retrata momentos trágicos, divertidos y oscuros.La serie está escrita por Hakan Günday y dirigida por Onur Saylak.

Medianoche en el Pera Palace

Es una serie de drama y de ciencia ficción que sigue la historia de Esra, una periodista que viaja inesperadamente al pasado gracias a un misterioso portal situado en el histórico hotel de Estambul The Pera Palace.

La reportera es enviada a este antiguo edificio para intentar recoger información para redactar un artículo. Pero en una de sus habitaciones, un portal le lleva al pasado, concretamente al año 1919 donde se encuentra inmersa en una conspiración política contra Mustafa Kemal Ataturk, el fundador y presidente de la primera República de Turquía.

Dirigida por Emre Şahin está basada en el libro de 2014 Midnight at the Pera Palace: The Birth of Modern Istanbul de Charles King.Tiene una temporada de 8 capítulos.

Yakamoz S-245