6 series turcas que se estrenan en 2022

INTIBAH

La serie está basada en la novela Intibah, escrita por Namık Kemal. Trata sobre la destrucción financiera y moral de un hombre por amor.

Estárá protagonizada por Demet Özdemir, que saltó a la fama tras participar en 'Erkenci Kuş Pájaro Soñador'.

HANEDAN

Hanedan es la versión turca de 'Dinastía', la serie que tuvo gran popularidad en la década de los 80. Estará protagonizada también por Demet Özdemir.

KRAL KAYBEDERSE

Es una adaptación del libro Kral Kaybederse (Si el rey pierde), de la psicóloga Gülseren Budayıcıoğlu. Es la historia de un mujeriego rechazado por una mujer o cómo el cazador se convierte en presa.

Hay poca información de momento, pero podría estar protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, estrellas de la famosa 'Amor Prohibido' que en Turquía fue todo un fenómeno televisivo.

YAKAMOZ S-245

La serie gira en torno a la vida de un instructor de buceo y biólogo llamado Arman, quien junto a un equipo de especialistas participa en una investigación marina para comprender el efecto de un desastre que afectó al mundo entero. Durante el proceso, los examinadores se verán enfrentados a eventos sobrenaturales que los llevarán a refugiarse en un submarino, donde tendrá lugar la trama.

Tiene entre sus protagonistas a la famosa estrella de la telenovela ‘Mujer', Ozge Ozpirincci, y a Kivanc Tatlitug, quien regresa a la pantalla después de muchos años.

MEDIANOCHE EN EL PALACIO PERA

La serie se centrará en una joven periodista llamada Esra y su encuentro con el legendario Pera Palace Hotel en Estambul. Cuando se le pide a Esra un artículo sobre el hotel, descubre accidentalmente que una de las habitaciones históricas es un portal al año 1919. Empujada al pasado, aterriza en medio de una conspiración política contra el fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Ataturk. Esra debe proteger el curso de la historia y el futuro de Turquía, pero Estambul en 1919 es un lugar peligroso. La protagonista debe aprender a navegar su nueva realidad para mantenerse con vida. Luego, cuando ella conoce a Halit, el apuesto y misterioso dueño del club más salvaje de la ciudad, se da cuenta de que en el Estambul de 1919 nada es lo que parece y nadie es quien dice ser.

La producción es una adaptación del galardonado libro de no ficción del mismo nombre escrito por Charles King.

VUELO DE PÁJARO

La serie marcará el regreso como pareja de Birce Akalay e İbrahim Çelikkol, quienes protagonizaron hace algún tiempo la serie Siyah Beyaz Aşk.

En esta ocasión, Akalay y Çelikkol darán vida a Lale y Kenan, una expareja. En la trama, que se desarrollará en un canal de televisión, también participará la actriz Miray Daner (Aslı), una joven risueña que comenzará a trabajar en la estación televisiva y se esforzará por demostrar su valía.

Por otro lado, la platafroma de pago de Mediaset Mitele PLUS inauguró a finales de 2021 DIZI, un canal especializado en ficciones turcas de éxito mundial con un catálogo inicial de ocho series, tras el acuerdo alcanzado entre Mediaset España y la distribuidora SPI Internacional. La oferta de lanzamiento, que irá incrementándose de forma progresiva, incluye aclamados títulos internacionales como ‘20 Minutos’ (‘20 Dakika’), ‘El pañuelo rojo’, ‘Amor en guerra (‘Heart of the city’), ‘Ezel’, ‘En el corazón de la ciudad’ (‘Kurt Seyit and Sura’), ‘Karadayi’, ‘The end’ (‘Son’) y ‘Amor de contrabando’ (‘Black money love’), todas ellas dobladas al castellano (español).