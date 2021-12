Cansu Dere: "Cuando sufre una infidelidad, la mujer se echa erróneamente la culpa y no es así"

La actriz Cansu Dere (Ankara, Turquía, 41 años) vive un gran momento gracias al fenómeno de las series turcas. Ahora es la protagonista de Infiel, una producción que emite este domingo Antena 3 (22.00 horas) y que se ha convertido en la ficción más vista de la temporada televisiva con cerca de 2 millones de seguidores y un 15,8% de cuota de pantalla, por delante de otros productos nacionales. Una emisión que se ofrece en un país, el nuestro, que dice conocer bastante bien. “No es mi primera vez en España. He venido muchas veces por vacaciones y conozco su cultura, historia y gastronomía. Es un país conocido para mí”, cuenta la intérprete en un encuentro con los medios.

Cansu es una de las actrices turcas de más éxito en estos momentos y ha participado también en otras producciones que también ha emitido Atresmedia a través de Nova, con gran acogida entre los espectadores: Madre, Sila y Ezel. Por ello, dice haber notado “el cariño y el calor de la gente”. “Aunque somos de diferentes países, me siento querida. Me hacen amar mi trabajo y querer seguir con ello”, asegura. Ella tiene claro por qué los ingredientes de estas ficciones han penetrado también en otros territorios tan alejados de Turquía como América Latina.

“Estamos contando una historia muy común y universal. Podemos llegar a España y a medio mundo. Son historias muy globales que puede vivir cualquier persona. Es un sentimiento común, en el que se reacciona de la misma manera”, explica la actriz. Con Infiel, sostiene, quiere poner el acento en que la deslealtad en el amor no es culpa de la mujer. “Cuando sufre una infidelidad, ella se echa erróneamente la culpa. Nuestra idea y objetivo es demostrar que una infidelidad no es culpa de la mujer”, insiste.

En esta ficción, que mezcla drama y ‘thriller’, Cansu se mete en la piel de Asya, quien forma una aparente idílica familia con Volkan (interpretado por el actor Caner Cindoruk) y su hijo Ali. Sin embargo, lo que parece una vida de ensueño, amor, dinero y felicidad se ve truncada por la infidelidad de él. La protagonista lo descubre, toma el control de la situación y se niega a ser una víctima. “Este último trabajo es una lucha de inspiración para muchas mujeres en la sociedad turca”, reivindica la intérprete, que avanza que en la segunda temporada de Infiel, que ya se está grabando, su personaje volverá a sentir “mariposas en el estómago”.

CENSURA EN TURQUÍA

La actriz también se ha pronunciado sobre la férrea censura del Gobierno turco, a través del Consejo Superior de la Radiotelevisión, para evitar escenas de sexo en sus ficciones, unas limitaciones que también se extienden a personajes homosexuales, drogas o imágenes violentas. “La censura siempre te limita en cualquier campo, ya sea en tu trabajo o en tu vida normal. Hay normas que tenemos que cumplir por las condiciones del país en el que estamos viviendo. No es bueno tener tantas limitaciones, pero son las reglas del juego”, explica.

Fue muy sonado el caso de Netflix con la serie If Only, censurada por las autoridades turcas por los guiones con un personaje LGTB, algo que la plataforma se negó a cambiar, o en la telenovela Love is in the air (que emitió Telecinco en nuestro país), a la que impusieron una multa económica por una escena erótica que iba en contra de los valores de la familia. No obstante, Cansu quiere hacer una distinción en este sentido. “Los canales nacionales tienen más limitaciones que los de pago”, apostilla.

Admite, además, que participar en un proyecto español sería “fantástico” para su trayectoria profesional. “Sería un triunfo para mí. Echo un vistazo a los trabajos, los valoro y doy mi respuesta. Me encantaría trabajar en España”, señala la actriz, que confiesa que le gustaría compartir plató de rodaje con Penélope Cruz y Javier Bardem, al tiempo que se ha mostrado seguidora del cine dirigido por Pedro Almodóvar.

Lo que pocos sabrán de Cansu, eso sí, es que estudió Arqueología antes de dedicarse a la interpretación. “La vida es así. Me gusta mucho lo que he estudiado, pero soy una persona abierta a las ofertas que me llegan. Me ofrecieron participar en un proyecto de una serie y lo acepté. No sé qué haré en cuatro o cinco años. A lo mejor estoy en otro sector, pero siempre adecuado a lo que me ofrezcan”, afirma.