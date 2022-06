Cristina Pedroche vuelve a 'El Hormiguero' en albornoz

Love Island', el espacio que presenta en solitario en Neox. Tras las visitas de Esmeralda Pimentel Amaia Romero y Diego Luna, Pablo Motos ha cerrado la semana de 'El Hormiguero' con una de sus invitadas más habituales. Cristina Pedroche ha acudido al programa a promocionar '', el espacio que presenta en solitario en Neox.

paso en mayo donde campanadas. Ha vuelto al plató donde fue colaboradora, tras sudonde ya habló de la versión española del reality 'Love Island España' y a finales de año cuando promocionó las

La periodista ha demostrado su carácter atrevido nada más entrar en el plató. Sin dejar de sorprender con sus looks, ideas y proyectos alocados, ha protagonizado una llegada inesperada.

"Nadie entra en este plató como tú", le ha dicho el presentador tras ver cómo la invitada aparecía con un albornoz del cual se ha deshecho mientras bailaba al ritmo de Valdi.

no es un albornoz cualquiera". De hecho, por todos es conocida su famosa tradición de los vestidos con los que da las Cristina ha querido resaltar que, pese a lo que podría parecer, "". De hecho, por todos es conocida su famosa tradición de los vestidos con los que da las campanadas, algo de lo que ya habló en su día en el programa.

Pablo Motos se ha interesado en conocer los últimos proyectos en los que se ha adentrado tres estrellas michelín, y ahora ha diseñado un nuevo "concepto" gastronómico. Por ello, la invitada ha intentado convencer al presentador para que acuda algún día al nuevo restaurante a degustar el menú. se ha interesado en conocer los últimos proyectos en los que se ha adentrado junto a su pareja Dabiz Muñoz . El chef, que ya estuvo en el programa, ha sido premiado con, y ahora ha diseñado un nuevo "concepto" gastronómico. Por ello, la invitada ha intentado convencer al presentador para que acuda algún día al nuevo restaurante a

Durante su visita al programa, Pedroche también ha reconocido que cree en la energía de los objetos: "No soy maniática, ni supersticiosa... o eso creía hasta que pasan tonterías que me hacen recapacitar", señala.

La presentadora ha contado que ayer su madre le regaló un collar y pensaba ponérselo para el programa pero que por miedo a que le de mala suerte ha decidido que no se lo iba a poner: "Yo no sé que energía trae así que no me lo podía poner para venir a 'El Hormiguero 3.0'", señala. Pedroche siente que hay cosas que le dan suerte y otras que no tanto.