Esmeralda Pimentel, en 'El Hormiguero 3.0': "Hay que ser felices, respetarnos y amarnos"

Esmeralda Pimentel ha acudido a 'El Hormiguero 3.0' por primera vez para hablar de 'En otro lugar', su última película en la que ha trabajado con otros actores como Pablo Puyol y Miguel Ángel Muñoz.

Pablo Motos no ha querido desaprovechar la oportunidad y le ha preguntado cómo fue el momento en el que a la actriz le negaron un papel por tener estrías. Tal y como ha contado ella, es algo más común de lo que se cree. Además, también ha afirmado que esta circunstancia se ve agravada por el hecho de ser mujer. "Nadie tiene derecho a juzgar el cuerpo de nadie", ha concluido Esmeralda.

Conocida por su participación en varias telenovelas, la actriz no se arrepiente de haber participado en ellas ya que allí conoció a grandes personas: "Las novelas te dan poca capacidad creativa. Quería explorar así que lo que hice fue renunciar a un contrato de exclusividad", afirma, señalando que no se cierra ninguna puerta.

"Empecé a hacer castings de nuevo, que es maravilloso, es muy divertido, es como la oportunidad de ir a jugar a algo que tú no eres durante media hora", explicó.

La reflexión de la invitada del programa continuó tras recordar que una productora llegó a criticar el movimiento de sus fosas nasales durante una secuencia.

Todas esas situaciones llevaron a Esmeralda Pimentel a querer dar un giro en su vida y también en su imagen. Para ello, decidió cortarse el pelo: "Algo cambié, sí, cambié mi perfil por completo como actriz. Fue una decisión a conciencia pero no tenía ni idea de las críticas en redes que iba a tener".

Pero el mundo de los contratos no fue el único motivo que la empujó a tomar esa decisión, los estrictos cánones de belleza también tuvieron que ver. "Como actores nos están juzgando todo el tiempo, sobre todo como mujer, yo decidí empezar a mostrar un poco más quién soy", comenzó. Pero, aunque las críticas del público las llegó a asimilar, lo que no esperaba es que se volviese en su contra a nivel profesional. "Me decían en las audiciones que ya no daba el perfil que buscaban… Pero esto me abrió las puertas a otros papeles y yo le digo a la gente que se atreva a hacer aquello que le da miedo", reflexionaba.

Además, la mexicana ha desvelado su rutina diaria en la que madruga para hacer deporte y después se mete en una bañera con hielo intentando aguantar el máximo tiempo posible.