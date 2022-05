'Masterchef 10': doble expulsión tras el indulto de la semana anterior

Este lunes tuvo lugar una nueva entrega del programa que cumple 10 años en emisión.

A pesar de ello, la primera prueba tuvo un sabor agridulce. Se repartieron tres pines de inmunidad, pero también una expulsión directa.

Así, ganaron la inmunidad María Lo, Verónica y David. Por el contrario, el expulsado fue Iván, convirtiéndose en la tercera despedida de la edición. "Me ha salido todo mal. Hay que asumir la derrota y que se acabó esta experiencia. Ha sido un placer compartirla con todos ellos. Me lo merezco", dijo el ex concursante.

Paula, Eva, Teresa, Vanesa, Julia, María y Verónica, han sido las concursantes que han peleado con un delantal negro por su permanencia en el programa, mientras que Adrián, Yannick, Luismi, Patricia, Jokin, David y Claudia se quedaron con los blancos y con una masterclass con los dos cocineros invitados.

Una prueba de eliminación a la que han querido presentarse María y Vero, a pesar de tener consigo el pin de la inmunidad que las hubiera librado del peligro.

El jurado ha sido directo con ella, "No has entendido nada de la prueba. Has hecho otra historia, ¿cómo te juzgo? No te puedo valorar", le dijo Pepe Rodríguez . Ella, antes de ser expulsada, solo pudo: "Está claro que no he entendido la prueba, no he entendido ni el idioma. El 'beef' se ha convertido en cerdo".