Fallece José Luis Losa, ganador de 'Supervivientes' y finalista en 'Masterchef'

José Luis Losa, finalista de 'Masterchef' en 2016 y ganador de 'Supervivientes' en 2017 ha sido hallado muerto en su domicilio de Munera, en Albacete. Según publica el Periódico Digital de Albacetem Losa no habría podido superar el dolor por la muerte de su esposa, Inma, quien falleció a causa de infarto en febrero de este año.

Este suceso llega unas semanas después de que Losa apareciera de nuevo en televisión el programa 'Sálvame'. En aquel momento, José Luis Losa se mostró destrozado por el fallecimiento de su mujer. "Un palazo, porque he perdido al motor de mi vida... La única palabra que se me pasa por la cabeza es que es muy injusto. Tenía 48 años", explicaba entre lágrimas Losa.

Según confirman desde diferente medios, José Luis Losa, de 47 años, no ha podido con la pena que le produjo la muerte de su esposa. Iván Gonález, que compartió muchos días con él en Honduras, habló con Losa un día antes de su muerte y explicaba su sensación: "Me dio a entender que se sentía solo y pidió que nos viéramos. Lo veía triste pero a la vez lo veía con ganas. Estoy noqueado, no me espera esto, me duele muchísimo por sus hijos. José Luis sin Inma no era nadie".