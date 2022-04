El primo hermano del 'León Come Gamba'

Masterchef' es uno de los programas que más triunfa en la televisión pública. Es de los únicos que logra un doble dígito en las audiencias de ' es uno de los programas que más triunfa en la televisión pública. Es de los únicos que logra un doble dígito en las audiencias de TVE . El concurso ya ha alcanzado su décima edición y el pasado lunes dijo adiós a uno de sus concursantes, Giraldo Carales, ex jugador del Waterpolo Navarra.

El segundo programa del talent show culinario no comenzó de la mejor forma para otro de los aspirantes, Luismi. La gala comenzó, como cada noche, con un reto en las cocinas. En esta ocasión los concursantes cocinaban bajo la antenta mirada de Juanma Cataño y Miki Nadal.

El reto de la prueba consistía en integrar la panceta en platos tanto dulces como salados. El bombero tenía, en principio, la versión más sencilla para este cocinado ya que debía elaborar un plato salado. A pesar de ello, las cosas no le fueron muy bien y su plato fue comparado con uno de los más desatrosos que han sido elaborados en el programa, el mítico León come gamba de Masterchef 3.

Luismi llevó ante los juces una panceta rodeada de unas patatas fritas que denominó 'Hasta los andares'. El bombero terminó su elaboración con con dos gotas de vinagre que sirvió ante la atónita cara de Jordi Cruz.

"¿Qué es esto? Un trozo de tocino crudo, unas patatas y le pongo un pepinillo. No sé qué decirte, no te puedo valorar", le reprochó Pepe Rodríguez. "Luismi, esto es primo hermano del León come gamba. Hay muy poca cocina, no hay cocina directamente. Demuestra un nivel muy bajito. Hay que cambiar el chip", lamentóJordi Cruz.