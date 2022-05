Antonio Resines vuelve a ‘El Hormiguero’ para presentar su nueva serie

Pablo Motos ha recibido la visita de uno de los grandes amigos del programa, Antonio Resines, que ya ha vuelto al trabajo tras superar la Covid-19. Después de la visita de Chanel y de la revolución de William Levy ha recibido la visita de uno de los grandes amigos del programa,, que ya ha vuelto al trabajo tras

más de 40 días ingresado en la UCI y su primera entrevista fue en el programa del que es colaborador habitual. "Que la gente sepa que esto es una cosa muy seria. Así que, por favor, que toda la gente se vacune", dijo. Su anterior aparición la hizo por videollamada solo unos días después de recibir el alta hospitalaria. El actor permaneció durantey su primera entrevista fue en el programa del que es colaborador habitual. "Que la gente sepa que esto es una cosa muy seria. Así que, por favor,", dijo.

De su complicada experiencia dejó varios apuntes que dejaron a la audiencia sin palabras. "Yo estaba en otro mundo paralelo que nada tenía que ver con la realidad", confesó a Motos. "Vives en un mundo extrañísimo, pero es otra cosa. Se pasa muy mal porque no controlas", aseguró.

Miguel Rellán, la serie 'Perdonen las molestias', que narra la historia de dos amigos maduros que se niegan a envejecer, pero que la vida les obliga a asumir su edad. Por suerte, Antonio ha regresado al trabajo , motivo por el que se sienta con Trancas y Barrancas. Protagoniza, junto a, la serie, que narra la historia de dos amigos maduros que se niegan a envejecer, pero que la vida les obliga a asumir su edad.

El comienzo de la charla estuvo marcado por las palabras que el valenciano le quiso dedicar a su invitado ante de comenzar la entrevista: "Antes de nada quiero decirte que te quiero mucho y lo hemos pasado bastante mal", afirmó el presentador. Tras ese momento sentimental, Antonio dejó claro que vuelve en plena forma.

Sin perder la seriedad, el actor quiso lanzar un mensaje de apoyo al personal sanitario que se ha esforzado en salvar vidas como la suya durante la pandemia. "La sanidad pública ni está bien pagada ni bien agradecida" , dijo para recordar que "estamos a punto de vivir una huelga" por los despidos de los últimos meses.

También quiso dejar claro todo lo que le ocurrió, ante los rumores acontecidos: "Cogí la variante Delta porque no me había vacunado aún de la 3.ª. Estuve tres o cuatro días en casa y ya empecé a ponerme bastante malo… llamamos al Samur y de ahí a urgencias, tenía neumonía doble bilateral. Me pasaron a la UCI y me intubaron".

A pesar de que Antonio Resines pasó más de 40 días en la UCI, muchos de ellos en coma, no le han quedado demasiadas secuelas. "Tengo covid persistente, como casi todos los enfermos que pasan por una neumonía así, y me duelen las articulaciones, pero no mucho", aclaraba en 'El Hormiguero'.