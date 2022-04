Resines confiesa que tuvo muchas probabilidades de morir por covid y pide mayor respaldo a la "sanidad pública"

Antonio Resines abandonara el hospital Gregorio Marañón de Madrid, en el que permaneció en la UCI durante 35 días debido al coronavirus, está recibiendo numerosas muestras de cariño cada vez que acude a algún acto público. Recibió el calor de sus compañeros, por ejemplo, Desde que el actorabandonara el hospital Gregorio Marañón de Madrid, en el que permaneció en la UCI durante 35 días debido al coronavirus, está recibiendo numerosas muestras de cariño cada vez que acude a algún acto público. Recibió el calor de sus compañeros, por ejemplo, en su visita a Pamplona con motivo de la entrega de las Medallas de Oro de las Bellas Artes , o este mismo lunes en los premios Fotogramas de Plata.

Resines ha contado en este tiempo que su proceso de recuperación va por el buen camino. También este lunes presentó junto a Miguel Rellán la serie 'Sentimos las molestias' y aprovechó para comentar que se encuentra "estupendamente, más o menos apañado".

Sin embargo, ha sido en una entrevista en Telecinco este martes con Pablo Piqueras donde el intérprete ha explicado cómo vivió el ingreso y ha alabado a la sanidad pública, "que es magnífica", aseguró. El cántabro recalcó que él, al igual que otras muchas personas, ha salido adelante gracias a la labor de todos sus profesionales. "Hay que apoyarles. Hace falta que se renueven contratos, que tengan sueldos acorde a lo que trabajan. Hay gente muy buena, que salva una cantidad de vidas que no nos podemos ni imaginar", insistió.

Resines subrayó "el trabajo y la dedicación" del personal de la unidad de cuidados intensivos del Gregorio Marañón, al que mostró su agradecimiento. Precisamente, de su paso por la UCI admite que no se enteró "de nada". "Estaba en otra realidad paralela. Los corticoides y el tipo de medicación que me estaban dando, para que consiguiesen abrirme los pulmones, producen alucinaciones, como si te drogases". Confiesa que llegó a pedir que le mataran "por el agotamiento". "Cuando no puedes más, ya tiré la toalla y prefería irme para el otro barrio. Coincide con el momento en el que estaba peor. Pedía a los médicos, completamente en serio, que me pegasen un tiro. No aguantaba".

Relató que, posteriormente, el jefe de la unidad le confesó que "había tenido entre un 95% y un 97% de probabilidades de morir". El actor reconoció a Piqueras que "ahora se encuentra estupendamente", aunque con secuelas como un andar "un poco torpe".

Resines animó a vacunarse a toda la gente que no lo haya hecho y mostró su buen estado de ánimo con nuevos retos por delante. Aprovechó para anunciar que ejercerá de pregonero en la fiestas de San Isidro de Madrid el próximo mes de mayo tras recibir la propuesta por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.