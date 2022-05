La segunda entrevista de Jordi Évole a Julia Otero, marcada por el cáncer y la política

La Sexta ha emitido este domingo la segunda y última parte de la entrevista de Jordi Évole a Julia Otero en ‘Lo de Évole’.

En la primera entrega, la locutora de Onda Cero recordó un episodio de acoso por parte de un director en su pasado. Además, sus palabras dirigidas a las mujeres votantes de Vox levantaron un enorme revuelo, que días más tarde fueron contestadas por diferentes personalidades del partido, como Rocío Monasterio.

Ella asegura que el diagnóstico fue totalmente inesperado: "Siempre es una cosa que le pasa a otros". "Crees que llevas una vida sana, te alimentas bien, comes poca carne roja... y, de pronto, te encuentras con un diagnóstico, y es muy difícil de explicar", afirma la periodista.

La propia Otero recuerda que durante este proceso tan duro estás 11 meses en casa y no tienes otra cosa que hacer que escuchar a tu cuerpo. Después de someterse a las sesiones de quimioterapia cada martes, reconocía que esperaba con muchas ganas el domingo porque era el primer día en el que se encontraba bien: "Lo hacían en martes y empezaba a recuperarme el domingo".Desde su punto de vista, el hecho de saber lo que te espera te permite asumirlo y aguantarlo mucho mejor.

"Yo creo que no fue el Gobierno , me lo demostró, que era vicepresidente", recuerda la periodista. "Me llamó al día siguiente de que me hubieran despedido, me citó en, para que constará que yo había estado en el Palacio de la Moncloa, para decirme que estaba", cuenta.