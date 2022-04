Julia Otero cuenta en 'Lo de Évole' cómo ha sido su carrera, el acoso que sufrió y su lucha contra el cáncer

Julia Otero para una práctica de clase. Años después, el comunicador ha vuelto a sentarse frente a frente con Julia Otero en 'Lo de Évole'. Para esta ocasión, 'Lo de Évole' ha recreado el ambiente de 'La Luna', un programa de los años noventa presentado por Otero y en el que la periodista entrevistó a personalidades como Paul McCartney, Plácido Domingo, Lola Flores o Mario Conde. Julia Otero, a raíz de esta recreación, ha explicado el contexto de aquel programa: "TVE era la única televisión, no había más canales, por lo que la gente veía aquello le gustara o no". Cuenta Jordi Évole que cuando estudiaba en la universidad consiguió entrevistar apara una práctica de clase. Años después, el comunicador ha vuelto a sentarse frente a frente con Julia Otero en. Para esta ocasión, 'Lo de Évole' ha recreado el ambiente de, un programa de los años noventa presentado por Otero y en el que la periodista entrevistó a personalidades como Paul McCartney, Plácido Domingo, Lola Flores o Mario Conde. Julia Otero, a raíz de esta recreación, ha explicado el contexto de aquel programa: "TVE era la única televisión, no había más canales, por lo que la gente veía aquello le gustara o no".

Tras rememorar aquel pasado lejano, la periodista ha tenido ocasión también de recordar cómo ha sido este último año en el que ha tenido que hacer frente a un cáncer de colon. "Estos meses he tenido más tiempo, pero lo he usado para mirar hacia adelante y no hacia atrás", ha apuntado.

En otro orden de cosas la periodista narró uno de los momentos más duros de su trayectoria como comunicadora. "Sufrí acoso. Afortunadamente lo resolví rápido. El señor estaba sentado detrás de la mesa de dirección. Se levantó, y se colocó en una silla a mi lado. Acercó la silla, me puso la mano en la rodilla y me dijo: 'no seas tonta'. Le pegué un manotazo y le contesté: 'De ese lado eres mi director, pero si cruzas ese camino y te pones aquí, a la próxima, te prometo que te doy una hostia'». Después de ese momento la situación no volvió a repetirse.

Évole también ha hecho referencia a su papel como pionera en la defensa del femenismo. Julia Otero ha respondido con la siguiente reflexión: "Un principio precioso feminista dice que cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede".

Al hilo del feminismo la periodista también ha lanzado un mensaje para las votantes de Vox: que miren bien el programa electoral y que se planteen por qué les molesta tanto la ley contra la violencia de género.

De su vida personal, que siempre ha sido "muy bien guardada", la periodista solo ha desvelado que ha tenido tres o cuatro hombres importantes en su vida; y entre esas parejas, una persona más famosa que ella.