Julia Otero, en El Hormiguero: "Soy una enferma más, vivo con incertidumbre"

Julia Otero regresaba hace unas semanas a su programa de radio diario y lo hace con la buena noticia de haber acabado con las células cancerígenas que le habían descubierto hace once meses en una zona del colon. Este miércoles, la periodista ha reflexionado con Pablo Motos en 'El Hormiguero' y lo cierto es que nos ha encantado verla y escucharla hablar sobre su experiencia con esta enfermedad.

"Estoy muy nerviosa hoy, estaba detrás de esa cortina y es un tute para la adrenalina... encima si vienes de once meses de caña, más todavía porque quiero hacerlo bien" comenzaba diciendo Julia y aseguraba desde el minuto cero que: "Yo no soy bandera de nada, soy una enferma más de cáncer, que ha pasado once meses malos. Yo no soy diferente a todos los enfermos".

La periodista confesaba que a finales del año pasado se contagió de Covid: "He pasado la Covid también, en Navidad, el 2021 ha sido completo. Los días de Navidad he estado confinada, viviendo con dos sanitarios..." y hacía un alegato para darle importancia a la vacuna: "Con la gran suerte de que he sido asintomática, es mucha sabiduría y mucha ciencia porque tenía las tres dosis de la vacuna".

Julia ha hablado sobre cómo se enteró de que padecía cáncer: "Yo voy a una revisión rutinaria, te despiertas de la anestesia después de hacer una colonoscopia y el señor que me la hizo me lo dijo" y confesaba que en ese momento: "Se te pasa la vida futura por delante, todo lo que habías soñado y tal vez no estés presente. Es melancolía del futuro, más que del pasado".

La periodista desvelaba el poco tiempo en el que tuvo que hacer frente a la enfermedad: "Hablar de que tú tienes cáncer no es fácil, las cosas cambian... además es que no tienes tiempo. Tuve que hacerme una serie de pruebas para ponerle nombre y apellidos. La opción de que vuelva está ahí, hay que aprender a vivir con esa probabilidad".

Julia ha mantenido durante todo su relato una sonrisa en el rostro, siempre hablando con respeto y ha desvelado cómo: "Cuando entraba a la quimioterapia sabía lo que me iban a meter y le pedía perdón a mis células, les decía 'vais a sufrir mucho' porque dañan las malignas, pero inevitablemente también las benignas".

Otero ha terminado su discurso asegurando que no vive con miedo, pero sí con incertidumbre de no saber si se reproducirá o no el cáncer: "¿Habrá una célula viajando por el torrente sanguíneo? Esa realidad está ahí, yo vivo con esa incertidumbre, pero he aprendido a buscar las cosas bonitas de la vida". La periodista se ha colmado de valentía y madurez para abordar uno de los temas más complicados en la sociedad y ha recibido el cálido aplauso de los espectadores.