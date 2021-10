Adara contra Cristina Porta: ¿por qué a la ganadora de GH no le gusta la concursante de Secret Story?

Adara Molinero regresó el miércoles a la casa de Guadalix de la Sierra en calidad de diosa de 'Secret Story', el nuevo reality que Cristina Porta fue el más explosivo. regresó el miércoles a la casa de Guadalix de la Sierra en calidad de diosa de '', el nuevo reality que Mediaset emite en Telecinco. La ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' se reencontró con todos los concursantes para decirles lo que piensa de cada uno, pero el encuentro confue el más explosivo.

La noticia bomba llegó este mismo jueves porque Jorge Javier Vázquez anunció que Adara se quedaba en la casa al convertirse en nueva concursante de pleno derecho, en sustitución de Sofía Cristo, expulsada por agredir a Miguel Frigenti

Volviendo a la entrada de Adara el miércoles, la madrileña entró en la casa de los secretos resentida contra Cristina Porta por sus malas formas con su amigo Miguel Frigenti, pero sobre todo, estaba enfadada por lo que le había escuchado decir a la concursante sobre ella: "Me ha extrañado lo contenta que te has puesto al verme, porque te has dedicado a decir que no tengo valores como persona".

Ella lo negó. "Dije que en tu concurso quería que ganaras tú, pero después, y puedo yo también tener opinión, no me gustó cómo trataste a Gianmarco", le explicó en referencia al 'Deluxe' al que acudió Adara, y donde hablo de la intimidad de su expareja.

La ganadora de GH VIP tuvo que rectificar ante los telespectadores y el propio Gianmarco, que estaba presente en el plató: "Él hizo unas cosas y yo otras. De ese 'Deluxe' no estoy orgullosa, desde aquí le pido disculpas, por eso únicamente, no me arrepiento de nada más".

Pero la tensión ya se había originado antes de ese cruce de reproches, ya que Adara afeó a la concursante su comportamiento con Frigenti. Porta respondió admitiendo sus malas maneras y su tono imperativo: "Yo quiero muchísimo a Miguel y cuando hace las cosas mal se lo digo como a mis amigas, con mucho cariño. Él también me lo dice. Nunca ha sido una discusión”. Adara contraatacó: "Él es adulto y sabe como se tiene que comportar, no tienes que ser su mamá”.

"No soy su mamá, soy su amiga y mis amigas me dan muchos consejos muchas veces, porque hago cosas mal", le dijo después Cristina. La ex Gianmarco finalizó así la conversación: "Pues amigas como tú no las quiero ni de lejos”.