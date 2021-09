Sofía Cristo, expulsada de 'Secret Story' tras agredir a Miguel Frigenti

La emisión del reality 'Secret Story' este martes por la noche en Telecinco tuvo un final inesperado. La tensión entre Sofía Cristo y Miguel Frigenti llegó hasta el punto de que el programa decidió expulsar de inmediato a la hija de Bárbara Rey.

Sofía Cristo mantuvo un desencuentro con Frigenti por su comportamiento dentro de la casa. Bastante alterada, se acercó al periodista y colaborador, le cogió de las muñecas para intentar que él dejase de tener los oídos tapados y le escuchase y, a continuación, le tiró al sofá.

"Esto para mí no es nada fácil. Creo que indudablemente hoy todos habéis perdido los nervios, y yo creo que sinceramente, en general, no habéis estado a la altura. Pero hay cosas que significan traspasar la línea. Tú lo has hecho hoy, Sofía", les comunicó acto seguido a los concursantes el presentador Carlos Sobera.

"Lo sé y por eso me voy", contestó ella. "No, no es que te vayas. Es que la organización no tiene más remedio que expulsarte", interrumpió el presentador. Sofía acató la decisión: "En esta casa me voy a llevar gente especial. Lo siento".