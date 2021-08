Una serie española logra entrar en el top 50 de Netflix para The New York Times

Como es frecuente para The New York Times, el periódico ha hecho una selección actual de las 50 mejores opciones del catálogo de Netflix, entre las que se encuentra solo una serie española.

El medio neoyorkino ya ha hecho este tipo de rankings con otras temáticas y plataformas: sobre las mejores películas en Netflix y Amazon Prime Video, con los mejores programas de televisión y películas de Hulu y Disney+ etc. Esta vez, la representación española en cuanto a producciones televisivas se ha colado en la lista solamente con Sky Rojo.

The New York Times ha incluido este título entre los seleccionados con la intención de ayudar a los espectadores de Netflix a la hora de ver las mejores opciones de la plataforma, a causa de la incorporación constante de nuevos programas y series.

La producción de Álex Pina y Esther Martínez Lobato se encuentra en la lista por delante de títulos conocidos como Gambito de Dama y Stranger things. Sin embargo, puede llegar a sorprender que La casa de papel u otras producciones españolas con las que cuenta el gigante de streaming no estén entre las recomendadas, pese a la proyección internacional de alguna de ellas.

Sky Rojo es una producción alabada por la crítica. Para recomendar la ficción, el periódico utiliza una frase de Elisabeth Vincentelli escrita en una entrevista a los protagonistas de la historia sobre prostitución: "La serie es una sobrecarga sensorial que a veces se siente como si Quentin Tarantino estuviera dirigiendo un video de larga duración para Versace".

Esta es la lista completa de recomendaciones de Netflix según el The New York Times:

'Friday Night Lights'

'30 Rock'

'Maestros del Universo: Revelación'

'Creo que deberías irte con Tim Robinson'

'Sophie: Un asesinato en West Cork'

'El topo'

'Feel good'

'Dirty John'

'Lupin'

'Sweet Tooth'

'High on the Hog'

'Finales felices'

'Russian Doll'

'La vida en color'

'Selena: La Serie'

'Shtisel'

'El juego'

'La conveniencia de Kim'

'Sky Rojo'

'Asesinato entre los mormones'

'Nadiya Bakes'

'Babylon Berlín'

'Last Chance U'

'Orange Is the New Black'

'Yo nunca'

'The Sinner'

'La persecución'

'City of Ghosts'

'Bridgerton'

'The good place'

'Jane the Virgin'

'Pretender que es una ciudad'

'Avatar: El último maestro aire'

'Song Exploder'

'Ozark'

'Big Mouth'

'Outlander'

'Gambito de dama'

'El circo volador de Monty Python'

'La maldición de Bly Manor'

'Cuando nos ven'

'Ella tiene que tenerlo'

Star Trek: Deep Space Nine'

'Pose'

'Gentefied'

'Better Call Saul'

'Derry Girls'

'Stranger Things'

'BoJack Horseman'

'Deténgase y prenda fuego'