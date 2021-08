Nicole Ari Parker, la sustituta de Samantha Jones en el reboot de 'Sexo en Nueva York'

Ya falta menos para 'And just like that', el reboot de 'Sexo en Nueva York' y ya sabemos quién va a apaciguar la ausencia de Kim Cattral en los episodios de la nueva producción de HBO Max. No es nada menos que Nicole Ari Parker.

¿Quién es Nicole Ari Parker?

Actriz y exmodelo estadounidense. Es conocida principalmente por sus papeles en 'Boogie Nights' como Becky Barnett, y como la abogada Teri Joseph en 'Soul Food', que estuvo cuatro temporadas en televisión.

¿Por qué Samantha Jones -interpretada por Kim Cattral- no va a estar en la secuela de 'Sexo en Nueva York'?

Desde el principio, HBO Max confirmó que Kim Cattral no participaría en 'And just like that'. Los motivos estarían ligados a su enemistad con Sarah Jessica Parker, otra de las protagonistas de la serie.

¿Cómo se va a justificar la ausencia de Samantha Jones?

Los fans se preguntan cómo se va a justificar la ausencia de Samantha Jones, interpretada por Kim Cattral, en esta nueva entrega de HBO. Lo cierto es que han circulado algunas imágenes en redes sociales en las que algunos figurantes y actores aparecen vestidos de funeral en una céntrica calle de Manhattan. Esto nos llevaría a pensar que tal vez Samantha Jones haya recaído en el cáncer de mama de la primera entrega.

No obstante, habrá que esperar al estreno de la serie para saber qué ocurre con su personaje y cómo se tornan las tramas de cada una de ellas.

¿De qué va 'And just like that'?

Está bajo secreto de sumario, pero lo único que podemos saber es que la nueva serie de HBO Max seguirá la vida de las protagonistas de 'Sexo en Nueva York' después de varios años.

Aquí puedes ver el primer teaser...