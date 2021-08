La periodista pamplonesa Helena Resano ha grabado el documental ‘Ultreia’ de Navarra Televisión sobre el Camino de Santiago

Helena Resano Lizaldre (Pamplona, 47), la periodista navarra y presentadora de los informativos de La Sexta desde 2006, ha estado en Navarra grabando un documental sobre el Camino de Santiago. Durante una de las semanas más calurosas de este verano, Resano ha pasado 5 días andando llegando a hacer hasta 14 kilómetros diarios. Un tiempo para “parar”, y “cambiar el ritmo”, como ella misma comenta. Además de ser unos días en los que dice haber disfrutado mucho y reírse, además de trabajar.

¿Ha hecho alguna vez el Camino de Santiago?

(Ríe) Sí, he caminado varios kilómetros pero no lo he hecho entero. Ahora no recorremos la etapa real porque necesitamos tiempo para el rodaje. Pero al final, el reloj me ha contado que he hecho entre 13 y 14 kilómetros diarios.

¿Cuáles son sus etapas favoritas?

No me puedo quedar con una. Conocía muchos sitios de vista y por haberlos visitado. Pero al hacer el Camino, lo percibes con otra mirada y redescubres sitios que ya conocías porque tienes a alguien que te cuenta una historia, una anécdota, etc.

¿Sus rincones favoritos?

No conocía el yacimiento romano que hay en Burguete, ni tampoco el trabajo que están realizando en el silo de Carlomagno. Xabier Irujo nos ha ido contando cómo fue la batalla de Carlomagno y ha sido un lujazo que nos lo cuente porque casi lo revives, con las tropas pasando y los vascones atacando.

¿Qué supone para alguien como usted, que está embarcada siempre en la actualidad, en el movimiento, una experiencia que propone justo lo contrario, hacer un alto y parar?

Así he empezado mis vacaciones. Y para mí ha supuesto parar, limpiarme o cambiar el ritmo. Estar otra vez en un tiempo más lento, de reflexión, de mirada y redescubrir. Han sido unos días en los que he disfrutado mucho y me he reído, además de trabajar. El equipo que está haciendo esta serie documental es maravilloso y trabaja mil horas. Y a pesar de esas mil horas y del calor, lo he disfrutado mucho.

¿Cómo le ofrecieron participar en esta serie?

Me llamó Roberto Cámara y me dijo: “Vamos a hacer esto, tenemos este proyecto, queremos que una persona conocida haga el Camino y lo enseñe en su tierra. Por eso, queremos que en Navarra seas tú”. Y cuando te dicen eso, tienes que decir que sí.

¿Qué significa para usted grabarlo en su tierra natal?

Cuando vengo aquí, nunca tengo tiempo. Vengo siempre de visita, de fin de semana, vengo un viernes y me voy un domingo corriendo. Sin tiempo de volver a pasear, de estar tranquila unos días y visitar sitios que aunque ya has estado, no tengo tiempo de ir. Me ha gustado porque me ha servido para recordar muchas etapas de mi niñez, cuando hacíamos excursiones con el colegio, cuando mis padres me llevaban de visita a Roncesvalles, cuando hice el Camino con mi marido el verano en el que nos íbamos a casar.

¿Qué etapa hizo con su marido?

Empezamos en Roncesvalles por el propósito de compromiso que íbamos a emprender los dos, cosa que también he recordado mucho. Fue idea de él, nos casábamos en octubre y me dijo “¿porque no empezamos este año el Camino?”. Aunque no tendríamos tiempo de terminarlo, fue en representación del camino de vida que estábamos a punto de iniciar.

Además de en este, ¿En qué otros proyectos está involucrada profesionalmente en este momento?

Cosas hay siempre, liándome. Ahora me voy a ir a hacer la presentación de un libro a un compañero. Aunque ahora quiero unas semanas de descanso y desconexión. Y el curso que viene volver con nuevas ideas.

Hablando de periodismo y sabiendo que es una persona que utiliza las redes sociales, ¿qué efecto cree que tienen las redes sociales en la información y en el periodismo?

Creo que es algo que los periodistas estamos mirando a todas horas con el rabillo del ojo, como por el retrovisor. Es una fuente de imágenes y de historias que quizás no cubriríamos los medios, pero que hay que tomar con mucha distancia. Creo que las redes hay que saber lo que son y no considerarlas en ningún caso un medio de comunicación.

¿Hacia dónde cree que se dirigen los medios de comunicación?

Si lo supiera estaría ya dirigiendo algún medio. No tengo ni idea. Creo que estamos en constante crisis, pero es algo innato en la profesión. Creo que es muy sencillo, hay que tener en cuenta siempre el rigor, no hay otra receta. Contar las historias intentando dar todos los puntos de vista posibles, buscando todas las fuentes y siendo parte de la mirada de la sociedad hacia lo que de verdad importa y hacia historias que si no contamos nosotros, nadie las va a contar.

Segundo año sin San Fermín en Pamplona, ¿qué significan para usted estas fiestas?

Esto no sé si se puede contar, pero lo vamos a contar. Hemos estado en la plaza del ayuntamiento, hemos subido al balcón y nos hemos asomado. Hay algo mágico, se me han puesto los pelos de punta. Me he emocionado. Era un 23 de julio, no son Sanfermines y no había miles de personas en la plaza. El 6 de julio tiene algo mágico. Da igual los años que hayan pasado, da igual la edad que tengas, da igual donde te pille, se te sigue marcando la hora, las 12:00 y te sigues colgando el pañuelo al cuello.

¿Echa en falta la tierra navarra?

Echo de menos muchas cosas, a mi familia, la comida, etc. Pero es verdad que al final tu casa es donde tu estas; y mi familia, mis hijos están allí, han nacido allí y están allí. Acabas haciendo tu vida también donde estás.