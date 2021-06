10 series y películas de estreno en Movistar y Netflix en julio

Actualizada 25/06/2021 a las 11:52

Comienza el verano y con él llegan estrenos a dos de las grandes plataformas de vídeo en nuestro país. Movistar y Netflix apuestan por la ficción una vez más.

Tras sus estrenos de junio, Netflix anuncia ya las fechas de lanzamiento de sus series y películas. Y en julio empieza con un triple estreno el día 9.

ATÍPICO (9 de julio)

Llega la cuarta temporada de ‘Atípico’ y con ella nuevas ideas sorprendentes de su protagonista. Sam, un adolescente con autismo, se lo cuestiona todo y desea tener todo bajo control. Le encanta hacer listas y no tiene problema en preguntar las cosas más inesperadas a las personas que le rodean.

Desde la primera temporada, estrenada en 2017, su punto de vista de la amistad, el amor o la relación con su familia sorprende y engancha al espectador. Con un toque de humor y un delicado tono al abordar el autismo en las personas jóvenes, ‘Atípico’ ofrece nos los pensamientos de Sam sobre cuestiones del día a día.

UN LUGAR PARA SOÑAR (9 de julio)

¿Quién disparó a Jack? ¿Qué habitante de Virgin River querría causarle tanto daño? Jack se encuentra gravemente herido, intentando recuperarse sin saber quién fue el autor del disparo ni si aún está en peligro. Lo único seguro es que quiere continuar su relación con Mel.

La joven enfermera llegó a aquel pueblo pequeño buscando un cambio de aires y lo ha conseguido. Se siente bien allí y ha comenzado una relación que le hace muy feliz. Sin embargo, en esta tercera temporada los vecinos de Virgin River tendrán que enfrentarse a grandes decisiones que pueden cambiar el rumbo de sus vidas.

BIOHACKERS (9 de julio)

La serie de suspense que sigue los pasos de Mía Akerlund estrena su segunda temporada. La estudiante llega a la ciudad universitaria de Friburgo con el objetivo de conocer a su profesor de Medicina. No sabe cómo, pero está segura de que está relacionado con la muerte de su hermano. Esta producción, que analiza el mundo de la edición y la manipulación de genes, llega de nuevo a Netflix con nuevas intrigas y personajes sospechosos.

YO NUNCA (15 de julio)

Devi es una adolescente que quiere mejorar su popularidad en el instituto. Hasta aquí podríamos estar hablando de cualquier serie de adolescentes. Sin embargo, la trama de ‘Yo nunca’ va mucho más allá.

Su protagonista, una adolescente estadounidense de origen indio, parece tener los mismos propósitos y objetivos que sus compañeros. Sin embargo, poco a poco se va descubriendo la profundidad de su personalidad. Aunque ya ha pasado un tiempo de la muerte de su padre, Devi sigue mentalmente bloqueada con ese tema. Esto, unido a su poco apego a las costumbres indias, le costará más de un enfrentamiento con su madre y tendrá que superar unos cuantos obstáculos si quiere conseguir esa popularidad que tanto desea. Eso sí, siempre con un toque de humor.

SKY ROJO (23 de julio)

Sky Rojo es la historia de una huida. Gina, Wendy y Coral escapan del prostíbulo en el que viven y trabajan después de que una de ellas agreda a su proxeneta. Pensando que este ha muerto y que las consecuencias pueden ser también mortales, las tres mujeres huyen en una travesía en la que su única esperanza es seguir vivas cinco minutos más.

En esta segunda temporada continúan la tensión y el peligro y los 25 minutos que dura cada capítulo parece que pasen a toda velocidad. Sin duda, una de las apuestas fuertes de Netflix para este verano.

Movistar, por su parte, no se queda atrás. Aunque ha contado con fuertes apuestas en junio, ya ha anunciado sus estrenos para julio que ofrecen una gran variedad de géneros.

WILLY’S WONDERLAND (4 de julio)

Nicolas Cage protagoniza esta película dando vida a un vagabundo que se ve obligado a permanecer en un pueblo aislado de Nevada y a convertirse en el conserje nocturno de un local de entretenimiento. La acción y la comedia negra son igualmente protagonistas de esta producción, que destaca por la lucha entre Cage y los personajes robóticos que animan el local y se han convertido en asesinos.

AMIGOS PARA SIEMPRE (8 de julio)

Llega a Movistar el remake de ‘Mi amigo el capitán’, que cuenta la historia de un empresario de éxito que rememora su infancia en un área salvaje de la costa de Australia. Allí pasó unos años muy felices con su padre y encontró la compañía de dos amigos que cambiaron su vida para siempre, un aborigen y un pelícano.

SUPERNORMAL (9 de julio)

Miren Ibarguren protagoniza la nueva comedia de Movistar+. Esta cuenta la historia de una mujer que intenta compaginar su familia perfecta con ser la jefa de un banco de inversión. Esto puede parecer complicado por la falta de tiempo y la sobreabundancia de tareas. Sin embargo, su principal problema es que la línea que separa la vida personal de la profesional no está muy clara y va a ser la causa de situaciones comprometidas.

BRAZO DE ORO (14 de julio)

De nuevo una comedia. Pero esta vez sobre un tema poco tratado en el mundo del cine: los campeonatos femeninos de pulsos. En esta producción, una camionera famosa en este tipo de competiciones se lesiona el brazo y no puede continuar. No quiere abandonar la competición, así que elige a su mejor amiga como sustituta. Es una joven con un físico no muy imponente, pero que sorprende a todas con una potencia inesperada en su brazo derecho.

EL TRAFICANTE (15 de julio)

Es el turno de un drama social que denuncia el fraude existente en algunas clínicas de desintoxicación en Los Ángeles. En esta película, una pareja de jóvenes toxicómanos conoce a un extraño personaje llamado Wood, que les lleva a una clínica de rehabilitación, donde les ayudarán a superar su adicción. Sin embargo, no todo allí es lo que parece y Wood se dará cuenta de que quieren reclutarlo para una acción muy oscura.

