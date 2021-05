Estrenos Netflix junio 2021: novedades de series y películas que no te puedes perder

Actualizada 28/05/2021 a las 10:02

Ya conocemos las novedades que Netflix tiene previsto estrenar en el mes de junio. Un mes en el que podría llegar el documental sobre el asesinato en 1999 de Rocío Wanninkhof. Además, la plataforma anunció recientemente un 'reality' con Mónica Naranjo y otro sobre Georgina y que ha comprado la serie documental de Kanye West.

NUEVAS SERIES

'Sweet Tooth: El niño ciervo'

Una curiosa serie de fantasía distópica producida por Robert Downey Jr. y que adapta uno de los comics más populares del guionista Jeff Lemire. En ocho episodios se nos contará cómo después un cataclismo natural aparecen híbridos (bebés con características animales) que comienzan a ser cazados por los humanos. El protagonista, Goloso, es un chaval medio ciervo que emprende una aventura en busca de sus orígenes. Jim Mickle, a quien recordamos de la fantástica 'Frío en julio', es el responsable de esta adaptación.

Estreno el 4 de junio

'Katla'

El director de 'Everest' y el showrunner del excelente thriller nórdico 'Trapped' usan los parajes islandeses para plantear una historia de misterio en ocho episodios que arranca cuando el volcán subglacial Katla entra en erupción. En la pequeña ciudad de Vik, los habitantes reaccionan de muy extrañas maneras y empiezan a sucederse los comportamientos inexplicables y los fenómenos extraños. Ciencia volcánica y fantasía oscura se dan cita en una serie enigmática y llena de imágenes sugerentes.

Estreno el 17 de junio

PELÍCULAS DE ESTRENO

'Felíz día de tu muerte'

Si el concepto "El Día de la marmota en una película de serial killers" te resulta atractivo, no puedes perderte 'Feliz día de tu muerte', un inesperado giro de la habitualmente más solemne Blumhouse (productora de renovaciones del terror de casas encantadas moderno como 'Expediente Warren') hacia la parodia. Aquí, una adolescente se ve obligada a revivir una y otra vez su propio asesinato... hasta que lo resuelva.

Estreno el 7 de junio

'Disomnia'

La variante de películas post-apocalípticas en las que los humanos no pueden hacer cosas (ver, hacer ruido...) adquiere un giro hacia el castigo físico extremo en 'Disomnia', donde la humanidad pierde la capacidad de dormir, desatándose el caos que conlleva la falta de suelo. Solo una niña, misteriosamente, puede hacerlo, y puede que en esta extraña condición se encuentre el secreto para salvar el mundo.

Estreno el 9 de junio

TODAS LAS PELÍCULAS DE JUNIO

'El lago azul' (01/06)

'Honey' (01/06)

'Carnaval' (02/06)

'Infinita como el espacio' (02/06)

'Prima Che La Notte' (02/06)

'Se llama doña Rosa' (02/06)

'Quien esté libre de pecado' (02/06)

'Con las estrellas no se juega' (02/06)

'Nour' (02/06)

'Luche para nosotros' (02/06)

'Una esposa liberada' (02/06)

'Maly Jakub' (02/06)

'Pretty Guardian Sailor Moon Eternal' (03/06)

'Dancing Queens' (03/06)

'Dulce y amargo' (04/06)

'Xtremo' (04/06)

'Los Kandasamy: El viaje' (04/06)

'A Ghost Story' (07/06)

'Feliz día de tu muerte' (07/06)

'Selva trágica' (09/06)

'Disomnia' (09/06)

'Dans tes rêves' (09/06)

'Camping à la Ferme' (09/06)

'Laisse tes Mains sour mes Hanches' (09/06)

'La Tour Montparnasse Infernale' (09/06)

'Du Jour au Lendemain' (09/06)

'Un Air de Famille' (09/06)

'Les freres Petard' (09/06)

'Pedale Douce' (09/06)

'Les Acteurs' (09/06)

'Restons Groupés' (09/06)

'Chouchou' (09/06)

'Stupeur et Temblements' (09/06)

'Día de lluvia en Nueva York' (11/06)

'La Skater' (11/06)

'El dragón de los deseos' (11/06)

'Érase una vez en Hollywood' (13/06)

'La casa del terror' (15/06)

'Secuestrada: La verdad de Lisa McVey' (15/06)

'Ser padre' (18/06)

'La casa de las flores: La película' (23/06)

'Puñales por la espalda' (29/06)

NUEVOS DOCUMENTALES Y ESPECIALES DE COMEDIA

'Agujeros negros: La frontera del conocimiento humano'

Un documental que explora uno de los muchos fenómenos que la física y la astronomía han identificado pero aún están estudiando: los agujeros negros. De manos de expertos en la materia que llevan décadas examinando los increíbles fenómenos que se desatan en su interior, y con un trabajo visual que nos ayuda a comprender su magnitud, este documental intenta aclarar muchos de los enigmas que ofrecen.

Disponible el 1 de junio

TODOS LOS DOCUMENTALES Y ESPECIALES DE COMEDIA DE JUNIO

'Agujeros negros: La frontera del conocimiento humano' (01/06)

'Mujeres ricas en Atlanta' T3-4 (01/06)

'Casadas con la medicina: Atlanta': T2 (01/06)

'Elvis Presley: Buscador incansable' (01/06)

'Married to medicine' (01/06)

'Vivere' (02/06)

'Jan Twardowski: el cura poeta' (02/06)

'Alan Saldaña: Encarcelado' (03/06)

'Dentro del cuerpo humano' (04/06)

'Los límites de nuestro planeta: Una mirada científica' (04/06)

'Por qué adoramos a los gatos' (05/06)

'Frito, fresco y crujiente' (09/06)

'Locombianos' (10/06)

'Headspace: Relaja tu mente' (15/06)

'Colonia Pingüino' (16/06)

'This is Pop' (22/06)

'Jugando con fuego' T2 (23/06)