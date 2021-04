Raquel Mosquera, indignada con las declaraciones de Rocío Carrasco

Actualizada 14/04/2021 a las 08:53

Una de las grandes afectadas por el documental de Rocío Carrasco ha sido Raquel Mosquera. La que fuera segunda y última esposa del fallecido Pedro Carrasco, padre de la protagonista de la docuserie, no ha podido evitar contestar con dureza a la hija de Rocío Jurado por las referencias que ha hecho sobre su padre, fallecido en enero de 2001. Desde la desaparición del conocido boxeador, la relación entre las dos mujeres nunca había sido buena. De hecho, Rocío no ha dudado en llevar a los tribunales a Raquel siempre que ha considerado que la peluquera atentaba contra su honor o intimidad. Sin embargo, ahora es Raquel la que se muestra absolutamente indignada por lo que ha escuchado hasta ahora. Aunque aseguraba estar "fuerte, pero triste", no ha dudado en contestar a través de las redes sociales a todo el que cree necesario. La última, a Alba Carrillo, que no dudó en hacer declaraciones despectivas sobre la peluquera. "Aquí me tenéis como el Ave Fénix. (.) Una vez más defendiéndome mientras otras se sientan a criticarme".

La red social Instagram se ha convertido en el espacio elegido por la viuda de Pedro Carrasco para defenderlo. "Por respeto a la memoria de mi marido. Don Pedro Carrasco García, ya que él no se puede defender.

Y porque creo también en la justicia divina, aparte de la terrenal. No voy a consentir que nada ni nadie manche su imagen pública, ya que fue una bellísima persona y un gran señor, en todos los aspectos y sentidos.

Especialmente, un buen y magnífico padre, buen hijo y buen esposo, sin olvidar que fue y será siempre un magnífico deportista y campeón del mundo de boxeo".

Califica las declaraciones sobre su marido de "indignantes y de gravedad extrema" y no ha dudado en desmentir punto por punto cada una de las afirmaciones de la hija del boxeador. "En ningún momento mi marido pidió perdón como dice. ¡Eso es otra mentira!", asegura. La peluquera se dejó llevar y no dudó en publicar varias fotografías de ella junto a Carrasco en sus mejores momentos y en desahogarse. "¿Por qué iba a pedir perdón mi marido, por ser buen padre o ser buena persona? Si lo hubiese tenido que pedir lo hubiese pedido.... porque era muy grande y un gran señor de los pies a la cabeza. Pero más bien se lo tendrían que pedir a él supuestamente. Como por ejemplo en la fotografía se aprecia cuando operaron a mi marido de la rodilla, está con las muletas y le hubiese gustado que estuviese... a su lado, como él siempre lo estaba cuando se le necesitaba. Pero quien estaba para lo bueno y lo menos bueno siempre... Su mujer, o sea yo", reprocha

Según avanzan las semanas y se conocen más detalles del testimonio de Rocío Carrasco, más son las personas que cuestionan la verdad de la hija de Rocío Jurado. Además de Raquel Mosquera, otras personas, como las periodistas Marisa Martín Blázquez o María Patiño, han puntualizado algunas de las confesiones, o familiares como sus tíos Amador Mohedano y Rosa Benito directamente han desmentido sus afirmaciones.

Mosquera, refiriéndose a las descalificaciones de Alba Carrillo, aseguraba que "no permite que nadie juegue con el pan de mis hijos" y tildó a la colaboradora televisiva, recién incorporada tras enfermar por coronavirus, de "impresentable". Carrillo ironizó haciendo referencia a Mosquera como "la señora que es paradigma del buen gusto, que no iría a su peluquería así me mataran" mientras la presentadora, Sonsoles Onega, intentó frenarla. De hecho, según la respuesta de Mosquera, precisamente Onega y su madre habrían sido clientas suyas durante años, igual que la familia del exmarido de la colaboradora televisiva y padre de su hijo, Fonsi Nieto. "Mira tú por dónde, por conocer conozco hasta a tu exmarido, Fonsi Nieto, buen y gran deportista y un tío de p.m. Igual que su familia, la de Angel Nieto, que era como un hermano para mi marido. (.) Y tanto a Fonsi como a su familia les he cortado el pelo durante muchos años", aseguró.